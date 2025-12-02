Puro Deporte

Torneo Clausura 2026 se jugará nuevamente con 10 equipos; vea la fecha de arranque

El primer clásico del certamen, entre Saprissa y Alajuelense, será el 22 de febrero en la fecha 8

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
02/12/2025, San José, Hotel Crown Plaza, presentación del calendario de la UNAFUT para el campeonato de clausura 2026 y la presentación de Germán Chavarría como el dedicado del torneo.
Ana Muñoz, Directora de Competición de la Unafut. fue la encargada de dar a conocer el calendario del Torneo Clausura 2026. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Torneo Clausura 2026Calendario del torneoAna MuñozDirectora Competición de la Unafut
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.