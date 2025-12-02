Torneo Clausura 2026 se jugará nuevamente con 10 equipos; vea la fecha de arranque

Ana Muñoz, Directora de Competición de la Unafut. fue la encargada de dar a conocer el calendario del Torneo Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 no tendrá cambios significativos. Se jugará de nuevo con 10 equipos y tendrá 98 partidos, incluyendo la gran final nacional.

El certamen arrancará el miércoles 14 de enero del 2026 y se espera que concluya el domingo 24 de mayo, en caso de una gran final.

Los fines de semana del 1.º de febrero y del 1.º de abril no se programó partidos por las elecciones nacionales, tanto de la primera ronda, como por una eventual segunda ronda.

Se tiene previsto que el primer clásico, entre Saprissa vs. Alajuelense, se jugará en la fecha 8 el 22 de febrero en el estadio Ricardo Saprissa y el segundo en la jornada 16, programada para el domingo 19 de abril del 2026.

Además, el primer “Clásico del Buen fútbol”, entre Herediano y Saprissa, se realizará apenas en la jornada dos del Clausura el 18 de enero y el miércoles 21 de enero, en la fecha tres el duelo provincial entre Cartaginés y Alajuelense.

La primera fecha quedó de la siguiente manera:

Cartaginés vs. Guadalupe

Saprissa vs. Puntarenas

Alajuelense vs. Liberia

Pérez Zeledón vs. San Carlos

Sporting vs. Herediano

Noticia en desarrollo.

Calendario Torneo Clausura 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

El primer clásico del certamen, entre Saprissa y Alajuelense, será el 22 de febrero en la fecha 8