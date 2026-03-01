Puro Deporte

Un histórico X-Knights hizo vibrar una vez más a los amantes del motocross

Los X-Knights 2026 tuvieron dos competencias internacionales que llenaron de adrenalina a los aficionados

Por Juan Diego Villarreal
28/02/2026, San José, Estadio Nacional, X Knights 2026.
Los arrriesgados saltos de los pilotos volvieron a llenar de energía a los seguidores de los X Knights. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







