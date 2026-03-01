Un histórico X-Knights hizo vibrar una vez más a los amantes del motocross

Los arrriesgados saltos de los pilotos volvieron a llenar de energía a los seguidores de los X Knights.

En una noche histórica al celebrarse la edición 17 de los X-Knights, la competeincia de motociclismo freestyle subió un nuevo escalón al ser la protagonista de dos competencias internacionales.

Como es tradicional, los saltos, las maniobras arriesgadas y el riesgo que los pilotos que surcaron los aires fue aplaudida por un buen número de aficionados, aunque en está ocasión no llenaron el INS Estadio, que no registró un lleno completo como en otras ocasiones.

Sin embargo, el espectáculo estuvo garantizado debido a que los competidores se estaban disputando puntos de la segunda fecha de la Copa del Mundo de Freestyle Motocross de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Además, el SX Supercross Panamericano no defraudó a los presentes y los 75 participantes dieron lo mejor en una pista complicada, rápida y muy técnica, en la cual los pilotos del continente brindaron una destacada actuación.

El SX Supercross se corrió por primera vez en los X-Knights. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Manrique Mata, creador y Director General de RPMTV y X-Knights, destacó la relevancia histórica de esta edición:

“X-Knights nació hace 17 años como un sueño de llevar el mejor freestyle motocross al público costarricense, y hoy se convierte en una plataforma deportiva de alcance mundial. Ser sede oficial de la Copa del Mundo FIM y del Supercross Panamericano en una misma fecha no es casualidad, es el resultado de años de trabajo” aseguró Mata.

Los pilotos fueron muy aplaudidos por los seguidores del motocross nacional. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El creador de evento aseguró que la credibilidad de los entes internacionales para darle la oportunidad a Costra Rica de organizar una fecha de la Copa del Mundo es una gran satisifacción.

“Sin duda cumplimos con los estándares globales. Transformar el INS Estadio en un escenario capaz de albergar ambas disciplinas requiere experiencia, planificación y un equipo técnico altamente especializado. Para nosotros, como RPMTV, representa la consolidación de un proyecto que ha crecido edición tras edición y que hoy posiciona a Costa Rica en el mapa internacional del motociclismo”, explicó Mata.

Los resultados oficiales no estaban disponibles al cierre de esta edición.