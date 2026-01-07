Un grande del ciclismo mundial anuncia sorpresivamente su retiro

El británico Simon Yates, aquí en plena actividad con el Team Visma-Lease a bike durante el pasado Tour de Francia 2025.

Ganador del Giro de Italia en 2025 y de la Vuelta a España en 2018, el británico Simon Yates anunció este miércoles su repentina retirada del ciclismo profesional.

El corredor, una de las grandes figuras del pelotón, ganó el Giro con el equipo Visma-Lease a Bike en junio y se adjudicó una etapa en el Tour de Francia un mes después.

El ciclista de 33 años había ganado la Vuelta a España en 2018, el otro gran momento de una excelente carrera.

“Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensándolo durante mucho tiempo y ahora siento que es el momento adecuado para apartarme del deporte”, dijo Yates, que finalizaba contrato con su equipo.

“A mi equipo, Team Visma–Lease a Bike, gracias por vuestra comprensión y por apoyar mi decisión de parar ahora. Me retiro del ciclismo profesional con profundo orgullo y una sensación de paz”, añadió.

Yates compartió más de una década en el pelotón con su hermano gemelo Adam.

En 2016, Simon fue sancionado con cuatro meses por el uso de una sustancia prohibida y se perdió el Tour de ese año.

Meses después logró su primera victoria de etapa en una gran ronda por etapas en la Vuelta, antes de llevarse el triunfo final en 2018.

Pone fin a su carrera tras un impresionante 2025, con el éxito en el Giro como punto culminante, habiendo logrado también victorias de etapa en la carrera italiana entre 2018 y 2022.

“Aunque las victorias siempre destacan, los días más duros y los contratiempos fueron igual de importantes”, dijo Yates.

“Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos significaran aún más”, concluyó.

En este video, Simon Yates gana una etapa del último Tour de Francia.