Puro Deporte

Un futuro mundialista y el árbitro alabado por Jafet Soto serán los encargados de los juegos de ida de las semifinales

El analista árbitral, Greivin Porras, aseguró que los nombramientos son acertados, pero le preocupa la actuación de los réferis del VAR

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Por Juan Diego Villarreal
Juan Gabriel Calderón, quien estará en el Mundial del 2026, dirigirá este sábado el juego de ida de las semifinales entre Cartagnés vs. Herediano. (Rafael Pacheco Granados)







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Comisión de ArbitrajeJuan Gabriel CalderónKeylor Herrera
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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