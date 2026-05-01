Un futuro mundialista y el árbitro alabado por Jafet Soto serán los encargados de los juegos de ida de las semifinales

Juan Gabriel Calderón, quien estará en el Mundial del 2026, dirigirá este sábado el juego de ida de las semifinales entre Cartagnés vs. Herediano.

El árbitro costarricense recientemente nombrado para el Mundial de 2026, y el réferi que Jafet Soto alabó por su trabajo en la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf entre Nashville y Tigres, serán los encargados de dirigir los juegos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2025.

La Comisión de Arbitraje, que preside el chileno Enrique Osses, designó a Juan Gabriel Calderón para el duelo de este sábado 2 de mayo entre Cartaginés vs. Herediano, a partir de las 8 p.m. en el estadio Rafael “Fello” Meza.

Junto a Calderón estarán como asistentes Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. El cuarto árbitro será Adrián Chinchilla, y en la sala VAR designaron a Steven Madrigal y a Octavio Jara.

Mientras tanto, Keylor Herrera dirigirá el duelo entre Municipal Liberia vs. Saprissa, este domingo 3 de mayo a partir de las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia. Lo asistirán Danny Sojo y Luis Granados. El cuarto árbitro será Pablo Camacho. En el VAR estarán Brayan Cruz y Anthony Bravo (AVAR).

Jafet Soto, presidente del Herediano, en un Facebook Live que realizó este jueves, indicó que le sorprendió gratamente la labor de Herrera, precisamente en el partido entre Nashville y Tigres, y que “lo dejó tranquilo” en caso de ser nombrado para las semifinales. Herrera estará en el duelo entre liberianos y morados.

El exárbitro y analista arbitral Greivin Porras considera que la designación de Calderón y Herrera es muy acertada por parte de la Comisión de Arbitraje.

“Los nombramientos de Juan Gabriel Calderón y Keilor Herrera eran de esperarse, ya que la Comisión de Arbitraje abriría con estos dos árbitros porque son los de mayor experiencia, han estado pitando a nivel internacional con buenas actuaciones y están apostando por un buen desempeño en este primer partido”, dijo Porras.

El analista destacó que Calderón asistirá a la Copa del Mundo y también tiene experiencia en torneos menores de la FIFA. Por su parte, Herrera ha pitado en torneos de la Uncaf y Concacaf, así como en mundiales menores.

“Esperamos de ellos una buena labor. Sin embargo, el principal problema ahora no son los árbitros en la cancha, sino los del VAR y qué decisiones tomarán. Esperemos que la aplicación del VAR ayude al desarrollo de los partidos, porque la designación por parte de la Comisión de Arbitraje en estos dos réferis es acertada”, explicó Porras.

Asimismo, el exárbitro añadió: “Confiamos en que la labor en cancha de Juan Gabriel y Keylor pueda complementarse con el trabajo de los árbitros del VAR, para que tengan un papel positivo y se arranque esta fase importantísima del fútbol nacional de buena forma”.