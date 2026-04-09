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Árbitro Juan Gabriel Calderón se permite momento de efusividad al recibir la noticia que soñó toda su vida

Esto dijo Juan Gabriel Calderón al recibir el nombramiento por el que viene trabajando desde hace años

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Por Fanny Tayver Marín
Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora serán los dos árbitros costarricenses presentes en el Mundial 2026.
Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora serán los dos árbitros costarricenses presentes en el Mundial 2026. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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