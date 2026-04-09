Árbitro Juan Gabriel Calderón se permite momento de efusividad al recibir la noticia que soñó toda su vida

Siempre se ve muy serio y sereno dentro del terreno de juego, pero Juan Gabriel Calderón se permitió este 9 de abril un momento de efusividad al recibir la noticia que esperaba con tantas ansias.

Después de 24 años de que Costa Rica no llevó ningún árbitro central a una Copa del Mundo a nivel mayor, él pone fin a esa racha prolongada. El silbatero fue nombrado por FIFA como uno de los réferis del Mundial 2026.

“Es una noticia que nos llena de muchísima alegría, de muchísima emoción”, confesó Juan Gabriel Calderón en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

De inmediato, el silbatero que irá al Mundial dijo que esto lo compromete tanto a él, como a su compañero asistente Juan Carlos Mora, quien también fue nombrado, a prepararse de la mejor manera “para representar dignamente el arbitraje costarricense”.

“Agradecer muchísimo a nuestros familiares que siempre nos han apoyado, que han estado con nosotros en las alegrías, pero también en los momentos que han sido complicados. Ese apoyo nos permite cumplir esta meta.

”De igual manera, le agradecemos mucho a la Federación Costarricense de Fútbol y al departamento de arbitraje encabezado por el señor Enrique Osses, que ha estado con nosotros, apoyándonos en todo el proceso, ayudándonos y preparándonos de la mejor manera”, manifestó Juan Gabriel Calderón.

Por su parte, Juan Carlos Mora también emitió un mensaje muy similar, al decir: “Estamos muy contentos, satisfechos y honrados de representar al arbitraje costarricense, a nuestra familia, que ellos han estado ahí, apoyándonos siempre, en las buenas y en las malas. Gracias a ellos, hoy hemos logrado este objetivo”.