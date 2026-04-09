Mundial 2026: Costa Rica vuelve a decir presente 24 años después

Ya es oficial: la espera se acabó y, después de 24 años, Costa Rica al fin tendrá de nuevo a un árbitro central en un Mundial Mayor.

Juan Gabriel Calderón está en la lista de convocados para dirigir partidos en el Mundial 2026, que empezará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio.

El central y su equipo de trabajo venían preparándose desde hace tres años, pero había que esperar la lista final que se postergó unas semanas y que se publicó este 9 de abril.

Una de las posibilidades era que se nombrara al central con su equipo completo, integrado por los árbitros asistentes Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. O que fuera solo alguno de los guardalíneas o ambos. O el central y un asistente. O ninguno.

Inclusive, también Benjamín Pineda era candidato para ser parte del Mundial, pero en el videoarbitraje (VAR).

En total, se designaron 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial.

“Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años”, expresó la FIFA en un comunicado oficial.

La decisión final fue que el arbitraje costarricense estará en en Mundial 2026, representado por el central Juan Gabriel Calderón y el asistente Juan Carlos Mora.

“Gran noticia hemos recibido hoy con el nombramiento de Juan Gabriel Calderón para volver a una Copa del Mundo, como árbitro central. Un logro, una lucha que ha forjado, que la ha logrado con mucho esfuerzo Juan Gabriel”, expresó el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras.

Añadió que esto tiene su mérito por él, por su esfuerzo, pero no por los dirigentes.

“Porque si fuese por nuestros dirigentes, el arbitraje estuviese enterrado más de lo que ya está. Él es el que lleva todos los méritos y sus compañeros también, que de alguna u otra forma colaboran con esas vibras positivas, que alguien vaya a la Copa del Mundo, en este caso Calderón”, afirmó Greivin Porras.

También dijo que lo que queda ahora es reflexionar en que las cosas se pueden hacer bien y luchar para eso.

“A pesar del poco o casi nada aporte de nuestros dirigentes, que no venga ninguno a rasgarse las vestiduras en que la dirigencia trabaja muy bien y que por eso ahora tenemos un árbitro en una Copa del Mundo, no, nada de eso”, aseguró.

Grevin Porras considera que el nombramiento de Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora es una recompensa a la lucha del gremio, porque ellos representarán a Costa Rica.

“Que esto sirva de motivación para que los demás árbitros luchen y se esfuercen en lograr cosas importantes”, concluyó el analista.

Arbitraje costarricense en el Mundial

La designación de Juan Gabriel Calderón se presenta como el fin de una ausencia prolongada para el arbitraje costarricense.

Hubo un acercamiento en Rusia 2018, donde Ricardo Montero acudió en calidad de árbitro de reserva y actuó como cuarto árbitro; mientras que el guardalíneas Leonel Leal dijo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pero la figura del árbitro principal se había resistido, hasta que llegó el nombramiento de Juan Gabriel Calderón para el Mundial 2026 cómo réferi central.

La historia del arbitraje costarricense en los Mundiales es rica y prestigiosa, según los datos del estadígrafo Rodrigo Calvo:

Luis Paulino Siles: El pionero en España 1982.

Berny Ulloa: Presente en México 1986 e Italia 1990.

Rodrigo Badilla: Representante en Estados Unidos 1994.

Luis Fernando Torres: Participante como asistente en Francia 1998.

William Mattus: El último central en Corea-Japón 2002.

Leonel Leal: Asistente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Ricardo Montero: Árbitro de reserva y cuarto árbitro en Rusia 2018.

Juan Gabriel Calderón: Nombrado como árbitro central en Norteamérica 2026.

Juan Carlos Mora: Nombrado como árbitro asistente en Norteamérica 2026.

Los árbitros centrales nombrados para el Mundial 2026

Michael Oliver (Inglaterra)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Francois Letexier (Francia)

Clement Turpin (Francia)

Felix Zwayer (Alemania)

Maurizio Mariani (Italia)

Danny Makkelie (Holanda)

Espen Eskas (Noruega)

Szymon Marciniak (Polonia)

Joao Pinheiro (Portugal)

Istvan Kovacs (Rumanía)

Slavko Vincic (Eslovenia)

Alejandro Hernández Hernández (España)

Glenn Nyberg (Suecia)

Sandro Schaerer (Suiza)

Adham Makhadmeh (Jordania)

Ning Ma (China)

Alireza Faghani (Australia)

Yusuke Araki (Japón)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Khalid Al Turais (Arabia Saudí)

Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

Mustapha Ghorbal (Argelia)

Pierre Atcho (Gabón)

Amin Mohamed (Egipto)

Jalal Jayed (Marruecos)

Dahane Beida (Mauritaria)

Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Abongile Tom (Sudáfrica)

Drew Fischer (Canadá)

Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Said Martínez (Honduras)

Oshane Nation (Jamaica)

César Ramos (México)

Katia García (México)

Iván Barton (El Salvador)

Ismail Elfath (EE. UU.)

Tori Penso (EE. UU.)

Yael Falcon Pérez (Argentina)

Darío Herrera (Argentina)

Facundo Tello (Argentina)

Ramon Abatti (Brasil)

Raphael Claus (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil)

Cristian Garay (Chile)

Andres Rojas (Colombia)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Kevin Ortega (Perú)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Todos los árbitros nombrados para el Mundial 2026