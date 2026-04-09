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Mundial 2026: Costa Rica vuelve a decir presente 24 años después

La FIFA entregó la lista de árbitros convocados para el Mundial 2026 y llegó la noticia tan esperada

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Por Fanny Tayver Marín y Esteban Valverde
08/01/20023 Proyecto Gol. Los árbitros empezaron, este lunes por la mañana, su pretemporada de entrenamientos como parte de la preparación para poder dirigir el Torneo de Clausura, de la Liga Promérica.
Juan Gabriel Calderón recibió la noticia que tanto esperaba. (Rafael Pacheco Granados)







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Mundial 2026ArbitrajeJuan Gabriel CalderónJuan Carlos MoraFIFA
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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