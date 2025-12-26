Un figurón de Saprissa se retira del fútbol

La noticia no se veía venir, sorprendió a más de uno, pero fue una decisión meditada: decirle adiós al fútbol, poner fin a su carrera.

En conferencia de prensa que organizó Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, Lonis manifestó que debía dar una noticia, pero la dejaría para el final.

El momento llegó y apareció Esteban Alvarado, quien anunció que se marcha de Saprissa, le dice adiós al fútbol y le pone fin a su carrera.

“Mis respetos, Esteban, de parte de la afición y de la junta directiva. Me tomó por sorpresa, debo decirlo, pero gracias por tu honestidad. No hay nada que reprocharte”, le dijo Erick Lonis.

Esteban Alvarado, quien fue el arquero titular de los morados, agradeció a la afición saprissista y explicó por qué le puso fin a su trayectoria.

“El boxeador debe reconocer cuando es hora de marcharse, de tomar sus cinturones y ese es mi caso. Si me preguntan si fue una decisión difícil de tomar, no, la venia meditando hace tiempo. El cuerpo y la mente me venía dando señales, empecé muy joven y siento un poco desgaste mental. El espíritu de lucha me demanda mucho, hay que hacer un extra, que no estoy comprometido para hacerlo”, destacó Esteban Alvarado.

Esteban Alvardo puso fin a su carrera como futbolista profesional. (Rafael Pacheco Granados)

Alvarado le agradeció a la afición saprissista el respaldo que siempre le dieron mientras estuvo en la institución.

“Quiero agradecer a la afición de Saprissa, que es exigente y por algo los mejores jugadores juegan en este equipo. Si quieren sentir la palpitación de lo que es estar cerca de Europa tienen que jugar en Saprissa, esto es una universidad muy apegada a la realidad”, indicó Esteban, quien comentó que le hubiera gustado ganar más títulos, pero de nuevo, volvió a poner el ejemplo del boxeador, quien tiene que reconocer cuando es la hora de marcharse.

“Llegó la oportunidad donde me puedo desarrollar en diferentes actividades y es el final de buenas decisiones durante 15 o 18 años de carrera y el fútbol para mí es lo más importante dentro de lo menos importante. Felicidades a todos, contrincantes y no contrincantes”, aseguró Esteban.

Alvarado le agradeció a Erick Lonis, porque según expresó, le ayudó a encarrilar cómo llevar las cosas.

“Le dije a Erick que diéramos el aviso después de la final, pero él me ayudó a organizar esto. Ya no tengo 30 años, a los 37 estoy tocando techo, ya no me recupero con la facilidad de antes, como cuando era un chiquillo. El cuerpo pasa factura, pero me siento contento con lo realizado Dios me da oportunidad de retirarme así, vuelvo a ver mi curriculum y es un sueño", dijo Esteban.

En la sala de prensa de Saprissa, Esteban observó, junto a Erick Lonis, un video con sus mejores jugadas. Sus ojos se humedecieron, estuvo a punto de llorar, pero se contuvo y al final se fundió en un abrazo con Lonis.

Alvarado inició con los morados en 2009, antes de pasar al AZ Alkmaar de Países Bajos, donde brilló.

Estuvo en Turquía con el Trabzonspor, antes de regresar al país para vestir la camiseta de Herediano, Limón y nuevamente con los rojiamarillos.

Finalmente, volvió a ponerse la morada para disputar sus últimos juegos en el fútbol nacional en la final de fase del Apertura 2025.

Con la Selección Nacional jugó con la Mayor y en divisiones menores, en diferentes Mundiales.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.