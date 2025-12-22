Saprissa se queda sin confianza en el arco: ¿quién ataja si no es Esteban Alvarado?

La afición del Deportivo Saprissa terminó muy desanimada con Esteban Alvarado.

La actuación del guardameta en la final contra Alajuelense no le gustó a los morados, quienes sufrieron con el segundo gol que marcaron los rojinegros en el partido de ida en el Estadio Ricardo Saprissa: un grueso error de Esteban ante el remate de media distancia de Alejandro Bran, que no iba tan fuerte.

En el Alejandro Morera Soto, muchos le recriminaron a Alvarado el segundo tanto, obra de Fernando Piñar, tras un rechazo al centro del arquero ante el disparo de tiro libre de Alejandro Bran.

Pero la pregunta es: si no es Esteban Alvarado, ¿quién ataja en Saprissa?

El cuadro tibaseño no tiene un guardameta con trayectoria para competirle a Alvarado, quien cuenta con 36 años y contrato con los morados hasta mayo del próximo año. Los suplentes del marco saprissista son Abraham Madriz e Isaac Alfaro, jóvenes de 21 y 22 años, respectivamente.

Ninguno tuvo minutos en el certamen. Alfaro ni siquiera ha debutado en Primera, mientras que Madriz sí ha jugado. Debutó en la Máxima Categoría hace dos años y siete meses contra Grecia y, el año pasado, sustituyó a Esteban Alvarado en tres partidos —contra Sporting, Guanacasteca y Puntarenas—, pero no le fue bien: cometió errores que le costaron goles a los morados.

Madriz tiene contrato con Saprissa hasta mayo del 2027, mientras que Isaac Alfaro hasta junio del próximo año.

Saprissa quiere tener otro portero que no solo le compita a Esteban Alvarado, sino que también brinde seguridad y confianza.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de la institución, trató de que Kevin Chamorro volviera, pero el arquero regresó a Portugal, donde juega con el Rio Ave.

“De lo que hablamos entre José Francisco Porras, Róger Mora, Paulo Wanchope y yo fue que, en Saprissa, estamos acostumbrados a tener dos porteros de experiencia. Así ha sido siempre en la historia de Saprissa y, desde que tengo uso de razón, estuvieron Juan Gutiérrez y Marco Rojas; en su momento, Miguel Segura y Jorge Arturo Hidalgo. Siempre han existido parejas de arqueros; a alguno le tocará estar en banca, pero Saprissa debe tener dos guardametas de experiencia”, le dijo Lonis a La Nación en julio de este año.

Este medio conoce que Saprissa busca un arquero. Intentó llevarse a Rodiney Leal, pero tiene contrato con Guadalupe. La otra posibilidad es fichar a Alexandre Lezcano, quien está libre, aunque no convence del todo a la dirigencia tibaseña.

En el mercado no hay un arquero que llene las expectativas de los morados. Tendrían que traer un extranjero, pero para llenar cupo con un foráneo, en Saprissa prefieren hacerlo con jugadores en otros puestos, sobre todo en ofensiva.

Esteban Alvarado, arquero del Deportivo Saprissa, no tuvo un buen cierre de campeonato en la final contra la Liga. (Mayela López/Mayela López)

