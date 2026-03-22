Un exjugador florense le arrebata el liderato al Cartaginés y se lo deja al Herediano

Eduardo Pastrana domina el balón ante la marca del colombiano Ricardo Márquez. El Pérez Zeledón derrotó 3-1 al líder Cartaginés.

El fútbol es impredecible. Quién diría que Pérez Zeledón le entregaría el liderato del Torneo Clausura 2026 al Club Sport Herediano, gracias a la intervención de un excanterano rojiamarillo.

Los Guerreros del Sur volvieron a ganar después de once fechas, ahora bajo la conducción de Robert Arias, exdefensa formado en las fuerzas básicas del Team, dejando tendido al Club Sport Cartaginés con marcador de 3-1.

Arias, quien nunca ha negado su pasado rojiamarillo —con el que no logró ser campeón nacional—, en su primer partido como interino, tras la destitución del mexicano Luis Alberto Orozco, devolvió el triunfo a los isidreños, que no ganaban desde el 13 de enero, en el primer juego del Clausura 2026.

Ese día vencieron 3-1 a San Carlos, con un doblete del entonces debutante argentino Máximo Pereira.

El artillero argentino, desde aquel compromiso, no volvió a anotar en el balompié costarricense hasta este domingo, cuando contribuyó en el esperado triunfo de los sureños en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Mientras tanto, los brumosos se quedaron estancados con 23 puntos, dejando escapar al conjunto florense que llegó a 25 tras su victoria ante Alajuelense.

El Pérez Zeledón y el Cartaginés se entregaron en un partido de mucho roce y coraje por parte de ambos conjuntos, donde la victoria fue para los generaleños. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

Los generaleños, desde la primera parte, fueron superiores al conjunto visitante y, de no ser por las intervenciones del meta Kevin Briceño y la falta de puntería de Kendall Porras —quien tuvo tres opciones claras—, los locales habrían tomado ventaja antes.

Pérez Zeledón nunca se rindió

Esa falta de definición les permitió a los blanquiazules adelantarse al cierre del primer tiempo, cuando el colombiano Ricardo Márquez cobró un tiro libre frente al área. El balón pegó en la barrera y el rechazo lo tomó el zaguero Fernán Faerron para marcar el 0-1 al minuto 43.

Con ese marcador parcial, los brumosos le quitaban el liderato a Herediano.

Sin embargo, en la segunda parte, los Guerreros del Sur fueron amos y señores del partido. Se aprovecharon de las facilidades que otorgó en defensa el equipo de la Vieja Metrópoli y, esta vez, no desaprovecharon las opciones para anotar.

Apenas al minuto 47 apareció el argentino Pereira, quien recibió un balón filtrado del defensor William Fernández y, con remate cruzado, anotó el empate 1-1, dejando sin opción al meta Briceño.

Con la expulsión del hondureño Marcelo Pereira en el Cartaginés, al minuto 60, los anfitriones asediaron aún más la portería de los brumosos, que empezaron a tener mayores problemas en su zona baja.

Los dueños de casa mantuvieron su agresividad y, al minuto 66, una gran acción individual del panameño Manuel Morán dejó atrás a su marcador y envió un centro desde la banda derecha, donde apareció Alejandro Porras para marcar el 2-1, en medio de la celebración de los seguidores generaleños.

Mientras tanto, el Cartaginés no se encontraba en el terreno de juego: dejaba espacios y, con un jugador menos, era desbordado una y otra vez.

En el epílogo del compromiso, una falta en el área de Claudio Montero sobre el recién ingresado Royner Rojas fue señalada como penal por el árbitro Keylor Herrera.

El encargado de cobrar la falta fue precisamente el canalero Manuel Morán, quien, con un potente remate, marcó el 3-1 al minuto 90+4 para darle los tres puntos a los generaleños.