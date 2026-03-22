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Un exjugador florense le arrebata el liderato al Cartaginés y se lo deja al Herediano

El Pérez Zeledón volvió a ganar en el Torneo Clausura 2026 después de 11 partidos y deja al Cartaginés sin liderato

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Por Juan Diego Villarreal
Pérez Zeledón vs Cartaginés.
Eduardo Pastrana domina el balón ante la marca del colombiano Ricardo Márquez. El Pérez Zeledón derrotó 3-1 al líder Cartaginés. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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