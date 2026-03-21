Robert Arias cuenta las horas para estrenarse como técnico en el Torneo Clausura 2026

Robert Arias debutará el domingo como técnico de Pérez Zeledón, en el partido ante Cartaginés.

Robert Arias busca cortar de raíz con un problema que presenta el Municipal Pérez Zeledón en el Torneo Clausura 2026. Los “Guerreros del Sur” se convirtieron en el equipo con menos victorias en lo que va del semestre. De hecho, solo contabilizan una.

Ante la salida del técnico mexicano Luis Orozco, Robert Arias hizo “un Jafet Soto”, con el visto bueno de la dirigencia, para que ahora no solo sea el gerente deportivo del club, sino que también se siente en el banquillo como técnico.

“Aquí estamos trabajando, tenemos unos días de estar trabajando de cara a lo que vamos a enfrentar que es Cartago, gracias a Dios los muchachos han tenido muy buena disposición para trabajar y han aceptado muy bien el cambio de trabajo que se ha realizado”, expresó Robert Arias en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de los generaleños.

El ahora técnico interino de Pérez Zeledón mencionó que encontró un equipo muy bien trabajado y está confiado en que el domingo le ganarán a Cartaginés en San Isidro de El General.

“Sabemos que es un partido bastante difícil contra el líder, pero estamos en casa y ya tenemos que romper la racha de no victorias”, citó.

Comentó que el cambio en el timón se dio porque a veces así es el fútbol y se presentan casos en los que a pesar de que haya un muy buen entrenador, como Luis Orozco, “las cosas no caminan en la misma línea y se tienen que tomar decisiones”.

“Así que se tomó la decisión que costó bastante la verdad, porque sabemos la gran persona que es el profe y el buen trabajo que está realizando”, exteriorizó.

También dijo que él asumió de manera interina y que no se contrata otro entrenador para tener este mes y poder estudiar bien al técnico que crean que es la mejor opción.

“Así que queda en manos de mi persona, de (Pablo) Azcurra y del resto del cuerpo técnico que estaba para afrontar estos seis partidos. Ahorita creo que no hay mucho tiempo para implementar una idea de juego”.

Robert Arias consideró que los 15 días de receso por la Selección de Costa Rica les caerán bien, para pulir lo que pretende.

“Un equipo aguerrido, un equipo que tratará de ganar, de ir al frente siempre, que es con lo que uno creció y lo que a uno le gusta. Así que es lo que debe esperar el aficionado, entrega 100%.

”Conmigo se puede negociar cualquier cosa menos la entrega, así que de ahí vamos a partir y tratar de no cometer errores y poder concretar los goles que nos alcancen para ganar”, subrayó Robert Arias.

Finalmente, aseguró que el primero que quiere que Pérez Zeledón vuelva a ganar es él, y lo que pide a los aficionados generaleños es que sigan apoyando al equipo, porque él pondrá todo de su parte para un repunte.