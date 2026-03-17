Despedido el tercer técnico de Primera División en el Torneo Clausura 2026

La presión por evitar el descenso y luchar por clasificar a las semifinales del Torneo Clausura 2026 dejó a otro entrenador sin trabajo en el fútbol de la Primera División.

Este martes se anunció la salida del tercer técnico del balompié tico, luego de las destituciones de Vladimir Quesada en Saprissa y Mauricio Wright en Guadalupe FC.

La Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón, mediante un comunicado de prensa, anunció la rescisión del contrato del mexicano Luis Alberto Orozco Peñuelas, quien no continuará, por mutuo acuerdo, como director técnico del equipo.

“En una reunión sostenida esta mañana, la Junta Directiva y el señor Orozco tomaron la decisión de manera consensuada y en los mejores términos posibles de su salida del plantel. Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento al profesor y le deseamos muchos éxitos”, se indicó en el boletín.

Los problemas en el equipo generaleño no solo se presentan en la tabla de posiciones del Torneo de Clausura como tal.

Precisamente el Pérez Zeledón dejó de pelear como lo hacía en campeonatos pasados y a lo interno del camerino se evidenciaron problemas el viernes pasado, desde antes que el equipo afrontara su visita a Alajuelense.

El portero Bryan Segura, dejó saber su inconformidad al quedar fuera de lista y asegurar en su cuenta de Instagram que todo fue por decisión técnica, a lo cual le contestó el entrenador azteca.

“De las redes sociales veo poco. No he visto nada. No sé qué puso, no me interesa. De los jugadores que no están... pues Alexander Mora, que fue el que vino por Bryan Segura, quiero darle minutos”, dijo en la conferencia de prensa luego de la derrota 3 a 0 contra la Liga.

“Como las cosas no nos salen bien queremos meter a nuestra gente. Miguel Ajú lo ha hecho bien. Alexander Mora es el que va a jugar o va a la banca, se lo ha ganado el chico; alguno de los otros lo acompañará”, agregó el azteca dejando ver que en el camerino las cosas no andaban bien.