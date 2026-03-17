Pérez Zeledón hace un ‘Jafet Soto’ y ya tiene nuevo técnico en el Torneo Clausura 2026

Robert Arias estará al frente del Municipal de Pérez Zeledón en los últimos seis partidos del Torneo Clausura 2026.

El Municipal Pérez Zeledón no perdió tiempo e hizo un “Jafet Soto” para salir del sótano y buscar una victoria en el Torneo Clausura 2026, después de 10 compromisos sin ganar.

Los Guerreros del Sur, mediante un comunicado de prensa, oficializaron a al gerente deportivo Robert Arias Sancho como el nuevo entrenador para lo que resta del presente campeonato.

Los isidreños siguieron el esquema del Herediano, que cada vez que despide a un entrenador nombra a Jafet Soto, quien en su momento fue gerente deportivo y actualmente es el presidente de Fuerza Herediana y quien suele ser el emergente.

En el comunicado se indicó que a Arias lo acompañará el exfutbolista argetino Pablo Dante Azcurra como su asistente técnico, quien pertenece al staff de entrenadores de las fuerzas básicas de los isidreños.

La semana anterior Robert Arias se había integrado a los entrenamientos del club, como parte del cuerpo técnico, a pedido de la junta directiva, e incluso estuvo en el banquillo frente a Alajuelense, el pasado viernes.

Robert Arias debutará como entrenador de Pérez Zeledón este domingo 22 de marzo cuando los generaleños reciban al Cartaginés, en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, a las 3 p. m.