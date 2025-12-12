Un estudiante de agronomía sorprende a los favoritos y es el líder de la Vuelta a Costa Rica

Un estudiante de Agronomía de 21 años, oriundo de Naranjo y que no estaba entre los favoritos, fue el ganador de la primera etapa de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025.

Jason Ledezma, integrante de la Selección Nacional Sub 23, logró imponerse a rivales de mayor experiencia para ganar la prueba de 106 kilómetros entre Heredia, San Ramón, Naranjo y el centro de Grecia.

Ledezma, además, es el líder de la categoría Sub-23 y de la regularidad, demostrando ser un corredor muy completo.

El joven pedalista fue seguido por el excampeón de la Vuelta del 2019, Daniel Bonilla, del Colono Bikestation Kölbi, y la tercera casilla fue para Leandro Varela, del 7C Economy Hyundai.

“La verdad, no me lo creo. Ganar una etapa y ser líder de la Vuelta a Costa Rica es una gran emoción. Se la dedico a toda mi familia y amigos que estaban en Naranjo. Fue muy emocionante verlos allí, apoyándome, al igual que a mis amigos y conocidos que salieron a alentarnos en la competencia”, comentó Ledezma a La Nación.

Jason Ledezma, integrante de la Selección Nacional Sub 23, celebra su victoria en Grecia. El oriundo de Naranjo es el primer líder de la Vuelta a Costa Rica 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jason, quien fue el campeón de la Vuelta al Porvenir 2025, logró mantenerse en el pelotón puntero y, a falta de cuatro kilómetros para la meta, sorprendió a sus rivales y obtuvo la ventaja necesaria para dejarse el primer lugar de la jornada.

“Conocía el trayecto y me mantuve en el lote principal. Sabía que iba a ser muy difícil, pero busqué el momento adecuado para atacar. Los rivales no me siguieron y pude ganar mi primera etapa. La verdad, estoy muy contento”, expresó Ledezma.

Este martes se disputará la segunda etapa de la Vuelta a Costa Rica, entre Alajuela, Vara Blanca, Puerto Viejo y Guápiles, para un total de 165 kilómetros. La salida será a las 8 a. m. desde la Municipalidad de Alajuela y la llegada en el bulevar de Guápiles.