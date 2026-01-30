Un desconsolado Freddy Álvarez ya está en Costa Rica para el último adiós a su amada hija Irina

Con el corazón destrozado, pero a sabiendas de que su amada hija Irina Álvarez Esquivel ahora es un ángel que se encuentra en el cielo, el futbolista Freddy Álvarez emitió un mensaje por primera vez, luego de la tragedia en la que su primogénita, de nueve años, perdió la vida en Albania.

El futbolista llegó el jueves a territorio nacional junto a su esposa María Fernanda Esquivel y su hijo de cinco años. Venían en el mismo vuelo que arribó el cuerpo de la pequeña, cuyo fallecimiento conmovió al país hace una semana.

Según conoció La Nación, en la terminal aérea los esperaba José Luis Rodríguez, de Fútbol Consultants, quien representa al futbolista.

Evidentemente, el mediocampista y su esposa no tenían cabeza para eso y en medio del dolor y la consternación, él se convirtió en el pilar fundamental para gestionar la compleja repatriación desde Europa.

Gracias a su intervención y al apoyo del club Tirana de Albania, la familia pudo agilizar los procesos legales en un momento donde las fuerzas flaquean.

Desde Guanacaste llegó la familia del futbolista y desde San Ramón lo hicieron los seres queridos de su esposa. Todos estaban ahí en el aeropuerto, para ese reencuentro que resultó devastador, ante una situación tan difícil.

Al llegar al país, quedaba otro trámite pendiente, porque debido al tiempo transcurrido, las autoridades del Ministerio de Salud debían examinar el cuerpo para decidir si era posible realizar una vela, o si se debía proceder con el entierro de manera inmediata.

Tras la revisión que dicta el protocolo, las noticias fueron dentro de todo reconfortantes: el cuerpo llegó en buenas condiciones, permitiendo que la familia pueda cumplir su deseo de despedir a la pequeña rodeada de sus seres queridos.

“A nuestro ángel Irina la estaremos velando este viernes, para todas las personas que nos quieran acompañar en Playa Brasilito. Le agradezco a todas las personas que nos pusieron un mensaje de aliento en este difícil momento, gracias”, expresó Freddy Álvarez a través de una historia en su cuenta de Facebook, rompiendo el silencio tras la tragedia.

El equipo de Freddy Álvarez en Albania le ha dado todo su apoyo al futbolista. Foto Facebook FK Tirana. (Facebook/Homenaje hija Freddy Álvarez. Foto Facebook FK Tirana.)

La funeraria recibió el cuerpo en el aeropuerto y después de la medianoche, Freddy Álvarez y toda su familia emprendieron el traslado hasta Brasilito, en Santa Cruz, donde este viernes se efectúa la vela de la menor. El funeral de Irina se llevará a cabo este sábado.

Una tragedia que causó conmoción en Albania y Costa Rica

Freddy Álvarez había iniciado con ilusión su etapa en el K.F. Tirana tras su paso por el Municipal Liberia. Sin embargo, hace una semana, la fatalidad tocó su puerta.

Aunque no hay un reporte oficial detallado, medios locales en el país europeo informaron que la pequeña sufrió un accidente doméstico al caer de un camarote.

Hoy, lejos de las canchas y los goles, el futbolista y su familia enfrentan el partido más difícil de su vida, pero lo hace en su tierra, con su gente y bajo el sol de la provincia que tanto lo quiere, esa playa en donde Irina siempre fue tan feliz.