Un deporte que brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrá nuevo reto en Costa Rica

El raquetbolista Andrés Acuña será el primer sembrado del Costa Rica Open IRT 600, que arranca este 19 de agosto en Escazú.

El ráquetbol costarricense, después de su extraordinario desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde ganó siete medallas —una de oro, una de plata y cinco de bronce—, tendrá un nuevo reto internacional, esta vez en nuestro país.

Costa Rica será sede del Costa Rica Open IRT 600, torneo que este año llega a su decimoquinta edición y que tendrá el atractivo adicional de marcar el inicio de la nueva temporada profesional del Tour Internacional de Racquetball (nombre oficial).

El evento se realizará del 19 al 22 de agosto de 2026 en las canchas del Costa Rica Country Club, en Escazú. La competencia correspondiente al circuito profesional comenzará el miércoles 19 de agosto y concluirá el sábado 22, con partidos tanto en la modalidad de sencillos como en dobles.

La edición 2026 contará con una destacada representación de jugadores ubicados entre los mejores del ranquin mundial, según indicó el periodista Alexander Loría en un comunicado de prensa.

La principal figura costarricense será Andrés Acuña, número tres del mundo y primer sembrado del torneo, quien buscará aprovechar la condición de local para competir por el título ante su público.

En las justas regionales de Santo Domingo, Andrés Acuña demostró un gran nivel al ganar la medalla de oro en dobles mixtos junto a Larissa Faeth, la plata en la modalidad por equipos con Mario Acuña y el bronce en dobles masculinos junto a Sergio Acuña, además del bronce en sencillos masculinos.

También estarán presentes figuras del ráquetbol latinoamericano, como el mexicano Rodrigo Montoya, actualmente quinto del mundo, y el boliviano Jhonatan Flores, ubicado en la sexta posición. La nómina internacional se completa con los mexicanos Andree Parrilla, octavo del escalafón, y Javier Mar, número diez del planeta.

La presencia de estos jugadores convierte al Costa Rica Open IRT 600 en uno de los primeros grandes escenarios de la temporada para medir el nivel de las principales figuras del circuito y comenzar la lucha por los puntos del ranquin profesional.

Otros costarricenses que estarán en la llave profesional son Gabriel García, Álvaro Guillén, Antonio Sánchez, Felipe Segreda, Sergio Acuña e Iván Villegas.

Asimismo, durante la semana se disputarán de manera paralela diferentes categorías para jugadores nacionales e internacionales: Open, Élite A, Élite B, Senior +45, Femenino Open, así como Junior Sub-14 masculino y femenino.

En total, se espera la participación de aproximadamente 80 atletas, lo que permitirá reunir en un mismo evento a jugadores profesionales, experimentados, juveniles y representantes de las principales categorías competitivas.