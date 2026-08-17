Puro Deporte

Un deporte que brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrá nuevo reto en Costa Rica

El ráquetbol nacional será sede, una vez más, del Costa Rica Open

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Por Juan Diego Villarreal
Andrés Acuña Ráquetbol Costa Rica Open IRT 600 Decimoquinta edición 17 de agosto del 2026 Cortesía : Alexander Loría
El raquetbolista Andrés Acuña será el primer sembrado del Costa Rica Open IRT 600, que arranca este 19 de agosto en Escazú. (Cortesía : Alexander Loría/La Nación)







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Costa Rica Open IRT 600Andrés AcuñaCosta Rica Country Club
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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