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Costa Rica se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 26 medallas

Las cinco preseas doradas ganadas por Costa Rica igualan la cifra alcanzada en los Juegos de Ponce, Puerto Rico, en 1993

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Por Juan Diego Villarreal
Iván Sibaja Lanzamiento de jabalina Medalla de plata 82.15 metros 8 de agosto del 2026 Fotografias: Comité Olímpico
Iván Sibaja ganó la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y estableció un récord centroamericano en la disciplina. (Fotografias: Comité Olímpico/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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