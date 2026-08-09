Costa Rica se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 26 medallas

Iván Sibaja ganó la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y estableció un récord centroamericano en la disciplina.

La delegación de Costa Rica finalizó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un total de 26 medallas, tras dos semanas de competencia.

El combinado nacional sumó cinco medallas de oro, seis de plata y 15 de bronce, con una destacada actuación de disciplinas que han venido creciendo en silencio y dando resultados en diferentes eventos del ciclo olímpico y a nivel internacional.

Las cinco preseas doradas de Costa Rica igualan la cifra alcanzada en los Juegos de Ponce, Puerto Rico, en 1993, y superan las cuatro obtenidas en San Salvador 2002 y San Salvador 2023.

La mayor cantidad de medallas de oro que ha conquistado Costa Rica en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe se registró en Santiago de los Caballeros 1986, cuando obtuvo 11. De esas preseas, 10 fueron ganadas por la nadadora Sylvia Poll, quien se convirtió en la gran estrella de aquellas justas.

La disciplina que más preseas doradas sumó para la delegación costarricense fue el taekwondo, con un total de dos, gracias a Jaycee Bassett, en la categoría de -46 kg, y Neshy Lindo, en -57 kg, quien logró revalidar el título conquistado en San Salvador 2023. Además, esta disciplina contabilizó una medalla de plata y dos de bronce.

Por su parte, el deporte que más preseas aportó a Costa Rica fue el ráquetbol, con siete: una de oro, una de plata y cinco de bronce.

Andrés Acuña y Larissa Faeth, ganaron la medalla de oro en el evento de dobles mixtos del ráquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Fotografía: Comité Olímpico/La Nación)

El ráquetbol se destacó con la medalla de oro conquistada por Larissa Faeth y Andrés Acuña en dobles mixtos, tras vencer a México. Faeth, con solo 16 años, fue además una de las grandes figuras jóvenes de la delegación costarricense.

En el surf femenino, la alajuelense Rachel Agüero hizo historia al convertirse en la primera mujer costarricense campeona de esta disciplina en unas justas regionales. Agüero, de 20 años, venía de coronarse bicampeona del Circuito Nacional de Surf en Costa Rica.

Finalmente, la atleta olímpica Alondra Ortiz llevó a Costa Rica a lo más alto del podio en los 200 metros mariposa, según datos del Comité Olímpico Nacional.

También se debe destacar la actuación de la gimnasia artística, que obtuvo dos preseas de bronce, mientras que la gimnasia rítmica consiguió tres medallas: una de plata y dos de bronce.

Asimismo, el lanzador de jabalina Iván Sibaja se convirtió en el primer centroamericano en superar los 80 metros en esta prueba, al registrar 82,15 metros. Su lanzamiento estableció un récord nacional y centroamericano y le permitió conquistar la medalla de plata en las justas.

En los deportes colectivos, el fútbol masculino y femenino decepcionaron al no superar la fase de grupos, mientras que el voleibol de sala femenino ocupó el séptimo lugar. Por su parte, el polo acuático masculino y el rugby no lograron resultados sobresalientes.

Costa Rica participó con 269 atletas en 28 disciplinas deportivas y se ubicó en el undécimo lugar de la tabla general del medallero.

Los medallistas Copiado!

Medalla Atleta Disciplina Evento Oro Jaycee Bassett Taekwondo -47 Kg Oro Neshy Lindo Taekwondo -57 Kg Oro Rachel Agüero Surf Tabla corta Oro Alondra Ortiz Natación 200 m mariposa Oro Andrés Acuña y Larissa Faeth Ráquetbol Dobles mixtos

Medalla Atleta Disciplina Evento Plata Jaison Rojas Aguas Abiertas 10 km Plata Víctor Cantillano Taekwondo Poomsae Plata Joseph Ramírez Ciclismo Ruta Plata Andrés Acuña y Mario Acuña Ráquetbol Equipo masculino Plata Rachel Rodríguez Gimnasia artística Barras asimétricas Plata Iván Sibaja Atletismo Lanzamiento de jabalina