Un accidente provocó la suspensión de un partido de Primera División

El partido entre Pococí y Chorotega tendrá que jugarse otro día.

¿Qué pasó el fin de semana en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina? Tan solo se jugó uno de los dos partidos que estaban programados.

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) informó que el encuentro que estaba pactado para el domingo entre el Municipal Pococí y la Chorotega para el domingo a las 3 p. m., quedó suspendido, debido a un accidente de tránsito en Bijagua que imposibilitó el paso del equipo nicoyano.

Según la Uniffut, oportunamente se dará a conocer la reprogramación de ese encuentro, así como los juegos que no se llevaron a cabo por la cantidad de futbolistas que Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF aportan a la Selección Femenina.

El encuentro que sí se llevó a cabo correspondiente a la jornada 4 del Torneo de Clausura fue el pulso entre Dimas Escazú y Herediano, con victoria de 3-1 para las locales.

Los goles de las escazuceñas fueron de Pamela Elizondo, Jilary García y Keyla Herrera; mientras que el tanto florense lo consiguió Alondra González.

Y los partidos que entonces quedan pendientes son: Pococí vs. Chorotega; Alajuelense vs. Sporting y Moravia vs. Saprissa FF.