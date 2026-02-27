EN VIVO

Costa Rica vs. Brasil: Hora y canales para ver un partido lleno de estrellas en el Morera Soto

La Selección de Costa Rica juega esta noche un amistoso de lujo contra la poderosa Brasil

Por Fanny Tayver Marín
EscucharEscuchar

actualizaciones

La Selección Femenina de Costa Rica tiene un amistoso de lujo este viernes 27 de febrero, ante la poderosa Brasil, en el Estadio Alejandro Morera Soto. El partido está pactado para las 7 p. m. y genera mucha expectativa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección Femenina de Costa RicaFútbol FemeninoCosta Rica vs Brasil
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído