Costa Rica vs. Brasil: Hora y canales para ver un partido lleno de estrellas en el Morera Soto

La Selección Femenina de Costa Rica tiene un amistoso de lujo este viernes 27 de febrero, ante la poderosa Brasil, en el Estadio Alejandro Morera Soto. El partido está pactado para las 7 p. m. y genera mucha expectativa.

Para Lindsay Camila, este juego entre Costa Rica y Brasil es atractivo a todas luces, empezando por su vivencia personal, porque la entrenadora brasileña enfrentará a su país por primera vez.

“Estoy muy orgullosa, porque qué bueno que sea con Costa Rica, que sea con una Selección que ya ha estado en la Copa del Mundo”, manifestó Lindsay Camila en el programa 120 Minutos de Monumental.

Tiene muy claro que el partido va a ser digno de verlo, porque Brasil siempre busca el gol y que ella inculca su propio estilo a la Selección de Costa Rica.

“Estoy muy contenta, estoy muy emocionada y claro, no puedo decir que voy a buscar ganar, pero a mí me gusta pensar y decirles a mis jugadoras que podemos hacerle mucho daño a Brasil”, mencionó.

Lindsay Camila dijo que el rival de esta noche de la Sele Femenina tiene muchas jugadoras legionarias, que están en Europa y en Estados Unidos.

“Ellas juegan y compiten mucho, como en Juegos Olímpicos, porque en Conmebol las eliminatorias son un poco diferentes. Los primeros tres de la Copa América van a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos y el cuarto juega un repechaje y en Conmebol son menos países, no hay tantas islas”, relató.

La Selección Femenina de Costa Rica quiere sacarle provecho al amistoso contra Brasil, en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

También dijo que Brasil siempre tiene jugadoras entre las diez o veinte mejores del mundo.

“Jugar contra un equipo como este para nuestra Selección tiene que ser normal, tenemos que pensar que sea normal afrontar grandes partidos, porque es el objetivo que tenemos”, citó.

Según Lindsay Camila, ante la posibilidad casi confirmada de que Costa Rica sea una de las sedes del Mundial Mayor Femenino en 2031, el desarrollo tiene que empezar desde la Federación, los clubes y las escuelas.

¿Dónde puedo ver el partido entre Costa Rica y Brasil? Copiado!

El amistoso entre las selecciones femeninas de Costa Rica y Brasil se transmitirá por Canal 11 y por TD Más.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido a través de Columbia y Teletica Radio.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Así anuncia la Fedefútbol el amistoso entre Costa Rica y Brasil. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Las entradas para el partido Costa Rica vs. Brasil Copiado!

Si usted quiere ir al Estadio Alejandro Morera Soto a presenciar el partido entre Costa Rica y Brasil y darle su apoyo desde las gradas al fútbol femenino, puede comprar las entradas en SpecialTicket.net.

Los boletos cuestan ¢5.000 y en la localidad de sombra oeste se habilitó un 2x1.

El panorama de la Selección Femenina de Costa Rica Copiado!

Lindsay Camila dirigirá por primera vez en territorio nacional y eso la entusiasma, aunque su estreno oficial al frente de la Tricolor fue el 29 de noviembre.

Aquel día, Costa Rica debutó en el Clasificatorio W de Concacaf, donde venció 2-1 a Granada como visitante.

Luego del amistoso contra Brasil, la Nacional viajará para medirse ante Bermudas el martes 3 de marzo, en el Dame Flora Duffy National Sports Centre, a las 5 p. m. (hora de Costa Rica), por la segunda jornada eliminatoria.

En esta Clasificatoria Concacaf W 2025/26, Costa Rica integra el grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

Los últimos dos compromisos de la fase de grupos serán en condición de local: el 10 de abril ante Islas Caimán y el 18 de abril frente a Guatemala.

Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las convocadas a la Selección Femenina de Costa Rica Copiado!

Porteras: Daniela Solera (Mazatlán), Génesis Pérez (UCF) y Noelia Bermúdez (Alajuelense).

Defensas: Fabiola Villalobos (Alajuelense), Gabriela Guillén (Alajuelense), Josselyn Briceño (Talleres de Córdoba), María Paula Arce (Alajuelense), María Paula Coto (Alajuelense), Mariana Benavides (Millonarios), Stephannie Blanco (Real Oviedo) y Valeria del Campo (Rayadas).

Volantes: Emelie Valenciano (Alajuelense), Emily Flores (Querétaro), Gloriana Villalobos (Saprissa), Katherine Alvarado (Saprissa), Priscilla Rodríguez (Saprissa), Raquel Rodríguez (Kansas City Current) y Sheika Scott (París FC).

Delanteras: Ana Gilbertson (Sporting), Jimena González (Saprissa), María Paula Salas (Fenerbahce), Melissa Herrera (Olympique de Marsella), Yerling Ovares (Saprissa) y Priscila Chinchilla (Atlético de Madrid).

Lindsay Camila conversó con 'La Nación' con un café en mano en el Proyecto Gol. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

El panorama de la Selección Femenina de Brasil Copiado!

Pese a que no viene Marta, el Scratch Du Oro trae un equipazo, con el atestado de ser una de las mejores selecciones del mundo y actual pentacampeona de América.

Después del partido contra la Sele Femenina, Brasil viajará a territorio mexicano. Ahí, el 4 de marzo se fogueará contra Venezuela, en las Instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca; mientras que el 7 de marzo jugará contra México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las convocadas a la Selección Femenina de Brasil Copiado!

Porteras: Lelê (Corinthians), Thais (Benfica) y Claudia (Cruzeiro).

Defensas: Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres), Thais Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid), Yasmim (Real Madrid), Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Gi Fernandes (Corinthians) y Bela (PSG).

Volantes: Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City), Brena (Palmeiras) y Luana (Orlando Pride).

Delanteras: Kerolin (Manchester City), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Gabi Zanotti (Corinthians), Jheniffer Cordinali (Tigres), Luany (Atlético de Madrid), Jaque (Corinthians), Adriana (Al-Qadsiah) y Geyse (América).