¿Último partido de Óscar Ramírez con Alajuelense? Vea esta decisión adoptada por el ‘Macho’

Óscar Ramírez posiblemente ya tomó una decisión sobre su futuro.

Liga Deportiva Alajuelense podría jugar su último partido del semestre este domingo, aunque también, el León podría revivir y avanzar a las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

No se sabe qué pasará... y todo hace indicar que en caso de que los rojinegros no logren su milagro y queden eliminados en el campeonato, este domingo sería el último partido de Óscar “Macho” Ramírez al frente del club, por una decisión propia de él.

El contrato del técnico más ganador en la historia del equipo masculino de Alajuelense expira al culminar este torneo.

Para que la Liga avance a semifinales necesita derrotar a Liberia en la Ciudad Blanca y que Cartaginés pierda en Guadalupe.

No se sabe con exactitud qué pasará y decisión más reciente de Óscar Ramírez fue definir su once titular para esta tarde.

Washington Ortega, Fernando Piñar, Jenzel Aguilar, Aarón Salazar, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros conforman el once estelar de la Liga para el juego ante Liberia en Guanacaste.

Además, el “Macho” tiene en banca a Bayron Mora, Deylan Paz, Elián Quesada, Jeison Lucumí, Deylan Aguilar, Ángel Zaldívar, Celso Borges, José Alvarado, Raheen Cuello y Giankarlo Romulus.

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