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¿Último partido de Óscar Ramírez con Alajuelense? Vea esta decisión adoptada por el ‘Macho’

Liga Deportiva Alajuelense conocerá su suerte en función de lo que haga en Liberia y lo que ocurra entre Guadalupe y Cartaginés

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Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez
Óscar Ramírez posiblemente ya tomó una decisión sobre su futuro. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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