¡Último cartucho! Jafet Soto aclara si Saprissa le hizo un favor a Herediano

Jafet Soto, presidente y técnico del Club Sport Herediano, reconoció que el domingo estuvo pendiente del partido que Saprissa disputó contra Liberia.

El cuadro rojiamarillo jugó el sábado y derrotó 3-1 a San Carlos, lo que le permitió a Jafet darle una mirada al encuentro entre morados y liberianos. Soto aclaró que observó todos los encuentros.

“Vi todos los partidos. Y el de Saprissa lo vi como siempre veo los juegos, normal. Fue un partido bueno, en general, con momentos para uno y otro, y parejo en otros instantes”, dijo Jafet.

Herediano, sexto en la tabla de posiciones con 23 puntos, tres menos que Liberia, necesitaba que los pamperos perdieran, como sucedió, para seguir con aspiraciones de clasificar a las semifinales.

En la última fecha, los florenses se lo juegan todo; están obligados a derrotar de visita a Pérez Zeledón y que Liberia pierda en su salida al Fello Meza contra Cartaginés.

El problema para Herediano es que los generaleños están en la misma situación: si vencen a los florenses y Liberia pierde, son los sureños quienes apartan el boleto.

De momento, Herediano está con vida y Jafet respondió a quienes expresan que Saprissa le hizo un favor a su equipo.

“Saprissa hizo lo que normalmente hace en su estadio, que es muy duro sumar ahí”, indicó Soto.

Jafet Soto, técnico y presidente de Herediano, dijo que no se adelanta a nada y menos pronosticar si clasifican sin haber jugado el último partido de la fase de clasificación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jafet también comentó que por su cabeza nunca pasó la idea de que Saprissa arreglara el empate con Liberia.

“Yo creo que esas son cosas que ni siquiera tengo que pensar”.

- ¿Herediano se mete en las semifinales?

- A mí no me gusta pensar en lo que pueda pasar; siempre he aprendido que el fútbol es presente y el presente es cada minuto. Hasta que termine el próximo encuentro podré pensar algo. En el fútbol los supuestos no existen.

- ¿Qué tan complicado es sacar la victoria en Pérez Zeledón, ante un equipo que busca lo mismo que ustedes?

- El partido hay que jugarlo y el domingo, luego de las cinco y resto de la tarde, sacaremos las cuentas. Yo creo que el equipo ya tiene un estilo y con ese estilo vamos a ir a buscar el partido a Pérez, como Pérez lo va a ir a buscar contra nosotros. Respetamos mucho al rival, como lo hemos hecho jornada a jornada.

“No puedo hablar del futuro, no veo el futuro. Vamos a jugar el domingo y después veremos los resultados, si el equipo está o no clasificado”.