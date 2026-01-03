Puro Deporte

Triunfo con récord para un español en el prólogo del Rally Dakar

El Rally Dakar 2026 se disputa una vez más en los desiertos de Arabia Saudita

Por AFP
La española Laia Sanz, del equipo Ebro Audax Motorsport, compite en el prólogo del Rally Dakar en Yanbu, Arabia Saudita.
La española Laia Sanz, del equipo Ebro Audax Motorsport, compite en el prólogo del Rally Dakar en Yanbu, Arabia Saudita. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







Rally DakarAutomovilismo
