Tribunal Disciplinario se pronuncia por gestos de Jorkaeff Azofeifa: en Saprissa se sorprenderán

Jorkaeff Azofeifa ha estado entrenando con Saprissa, pendiente de la decisión del Tribunal Disciplinario, que ya se pronunció.

Jorkaeff Azofeifa, lateral izquierdo de Saprissa, festejó más de la cuenta el gol que su equipo marcó el domingo pasado y que significó el empate final 1-1 contra Liberia en la semifinal del Clausura 2026.

El gesto de Jorkaeff no agradó a la dirigencia del cuadro pampero, que solicitó la revisión del video de FUTV, televisora que transmitió el partido, así como un castigo para el futbolista.

En la celebración, mientras sus compañeros se abrazaban, Azofeifa realizó un gesto que podría considerarse obsceno, al llevarse las manos a sus genitales.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol se pronunció y esto fue lo que decidió tras los gestos de Jorkaeff.

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que recibió una denuncia por parte de Municipal Liberia en contra del jugador Jorkaeff Azofeifa Rivas, del Deportivo Saprissa.

“De conformidad con los artículos 83 y 84 del Reglamento Disciplinario, se admite la denuncia y, en cumplimiento del debido proceso, se da traslado al Deportivo Saprissa y al jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas, para que presenten su defensa. La resolución se emitirá una vez finalizado el proceso correspondiente”, informó el departamento de prensa de la Fedefútbol.

¿Puede jugar Jorkaeff el domingo?

¿Qué procede ahora? Sin duda, es la gran pregunta que se hacen los seguidores del cuadro morado. ¿Puede Jorkaeff Azofeifa jugar el próximo domingo a las 4 p. m. contra Liberia el partido de vuelta de la semifinal?

La Nación le da la respuesta. Según conoce este medio, por una fuente cercana al caso y que prefirió que no se revelara su nombre, Saprissa y Jorkaeff Azofeifa tienen 48 horas para presentar su defensa.

A partir del momento de la notificación, que fue este mismo miércoles en la tarde, los morados tienen 48 horas para reaccionar, plazo que se cumplirá el próximo viernes en la tarde.

Vencido el plazo para que los morados respondan, si no lo hacen, el Tribunal Disciplinario sesiona (así sea el viernes tarde) y toma la decisión de si sanciona o no. Si los tibaseños y el jugador se defienden y aportan pruebas, obligan al Disciplinario a sesionar, dar audiencia y evacuar prueba. Esto extendería un poco más el proceso.

La pelota está del lado de Saprissa, pero el martes anterior, Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club, aseguró en Teletica Radio: “Para la razón que sea, por lo que sea, ya yo hablé con Jorkaeff y eso no es aceptable. Si hay que recibir cualquier tipo de medida al respecto, la vamos a aceptar, y él tiene que aceptar. Somos un equipo de fútbol que habla de valores y principios”, destacó Erick Lonis, quien de esta forma dejó claro que, si castigan a Jorkaeff, no van a apelar.

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