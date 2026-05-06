Puro Deporte

Tribunal Disciplinario se pronuncia por gestos de Jorkaeff Azofeifa: en Saprissa se sorprenderán

El jugador morado reaccionó luego de que Ariel Rodríguez logró el empate frente a Liberia

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Por Milton Montenegro
Jorkaeff Azofeifa ha estado entrenando con Saprissa, pendiente de la decisión del Tribunal Disciplinario, que ya se pronunció. (Jose Cordero)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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