Liberia pide sanción contra Jorkaeff Azofeifa por su gesto en la semifinal

El Municipal Liberia calentó el juego de vuelta de la semifinal contra Saprissa antes de lo previsto.

Los morados reciben a los pamperos el próximo domingo a las 4 p. m., y los liberianos pretenden que Jorkaeff Azofeifa, lateral izquierdo de los tibaseños, no esté en el compromiso.

Jorkaeff no fue expulsado ni reportado por el árbitro o el comisario del primer encuentro de la semifinal por alguna situación; sin embargo, la dirigencia de Liberia se ampara en una imagen de FUTV, que transmitió el partido, para pedir un castigo para el jugador.

“Es algo que todo el mundo vio, es muy claro y evidente, y ya han existido sanciones por esto. El tema y la pregunta están en si el reglamento lo van a aplicar parejo, porque acá en Costa Rica muchas veces el reglamento para unos sí y para otros no”, dijo Hanser Zúñiga, gerente de Liberia, en declaraciones a Radio Columbia.

Zúñiga se refiere a la acción en la que Jorkaeff festejó el gol de Ariel Rodríguez en el segundo tiempo, tanto que significó el empate final 1-1 entre Liberia y Saprissa.

En la celebración del gol saprissista se vio en televisión que, mientras sus compañeros se abrazaban, Azofeifa realizó un gesto que podría considerarse obsceno al llevarse las manos a sus genitales.

“Yo creo que, con los actos y el hecho que se dio, es muy claro y evidente. Queremos ver si este reglamento se va a aplicar en este tema de la sanción, como lo dicen los artículos 37 y 38 (del Reglamento Disciplinario), que no es algo que el Municipal Liberia, la prensa ni nadie se esté inventando; el hecho, el acto, sucedió”, agregó Hanser Zúñiga.

Jorkaeff Azofeifa corre el riesgo de ser sancionado y no jugar el próximo domingo contra Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

El dirigente recordó que en el pasado se dieron situaciones similares y los implicados fueron castigados mediante el video.

“Entonces, se aplicarán los artículos 37 y 38 como en su momento se le aplicaron a Faerron (Fernán). Lo vamos a ver, porque nosotros sí hemos solicitado una revisión de las tomas del canal oficial, como dice el reglamento, y ya a las personas correspondientes les tocará tomar la decisión con respecto a esto”, destacó Hanser Zúñiga.

El artículo 38 del Reglamento Disciplinario dice: “Considerando la gravedad de la falta, a quien, siendo o no expulsado del terreno de juego, cometa alguna de las faltas señaladas en este artículo contra oficiales, oficiales de partido y aficionados, se le sancionará de la manera siguiente: será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000) la primera vez; cuatro partidos y una multa de trescientos mil colones (₡300.000) la segunda vez; y cinco partidos y una multa de cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) la tercera vez y siguientes, por insultar, provocar, ofender, amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como contra miembros de la Cruz Roja o grupos de apoyo análogos, la autoridad pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general”.

Hanser Zúñiga insistió en que los actos de Jorkaeff Azofeifa fueron muy claros y que en el pasado ya se ha castigado a futbolistas por ese tipo de gestos.

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