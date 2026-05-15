Tribunal Disciplinario dicta sentencia contra Jorkaeff Azofeifa

Jorkaeff Azofeifa ya conoce su sanción por su celebración en el primer juego de la semifinal contra Liberia.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol se pronunció antes de la final y Saprissa ya conoce qué sucederá con Jorkaeff Azofeifa.

El ente le puso punto final al tema del lateral izquierdo morado, a quien Liberia pidió revisar en video y sancionar por los gestos que hizo en la celebración del gol de los tibaseños en el primer juego de la semifinal.

Los saprissistas presentaron la defensa ante la denuncia de Liberia, y el lateral, quien no había recibido castigo alguno, jugó la semifinal y el primer encuentro de la final contra Herediano.

El Disciplinario consideró que los gestos de Jorkaeff fueron inapropiados y contrarios al juego limpio.

“Se sanciona a Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas con una multa de ₡105.000, de conformidad con el Reglamento Disciplinario y las normas de la FIFA", informó el Disciplinario en comunicado enviado por el departamento de prensa de la Fedefútbol.

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que, una vez evacuada toda la prueba, se llega al convencimiento de que la acción denunciada por el Municipal Liberia contra el jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas, del Deportivo Saprissa, fue apreciada por el equipo arbitral del VAR, por lo que, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, no le corresponde al Tribunal valorar situaciones examinadas por el equipo arbitral”, señaló el Disciplinario.

Es decir, no le aplican ningún partido de suspensión, solo la multa.

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