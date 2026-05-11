Puro Deporte

¿Juega o no? Saprissa ya sabe si Jorkaeff Azofeifa estará en la final ante Herediano

Liberia solicitó al Tribunal Disciplinario una sanción para el lateral morado

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Por Milton Montenegro

Saprissa dio el paso a la final de la segunda fase del campeonato y está listo para medirse a Herediano. Tal y como pasó en la semifinal, vuelve a surgir la pregunta: ¿Jorkaeff Azofeifa puede jugar?








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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