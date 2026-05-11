¿Juega o no? Saprissa ya sabe si Jorkaeff Azofeifa estará en la final ante Herediano

Saprissa dio el paso a la final de la segunda fase del campeonato y está listo para medirse a Herediano. Tal y como pasó en la semifinal, vuelve a surgir la pregunta: ¿Jorkaeff Azofeifa puede jugar?

Antes del compromiso del pasado domingo, los pamperos le solicitaron al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol una sanción para el lateral izquierdo morado.

En el partido en Liberia, Jorkaeff festejó el gol de su equipo con un gesto que podría considerarse obsceno, al llevarse las manos a sus genitales.

Como prueba, Liberia presentó un video de FUTV, televisora que transmitió el compromiso.

El Disciplinario aceptó la denuncia de los liberianos, pero le pidió a Saprissa que se defendiera; así lo hizo el club y por eso Jorkaeff jugó en la vuelta.

Pero ¿puede jugar el miércoles en la final contra Herediano? La respuesta es sí, porque, según conoce La Nación, el Disciplinario se reúne hasta el jueves para ver una vez más el caso y dictar sentencia; es decir, definir si se sanciona o no a Azofeifa.

Este medio conoce que Saprissa contestó la audiencia y presentó algunos videos como prueba. Además, el Disciplinario solicitó los videos del VAR y le dio audiencia a las partes, para luego reunirse el jueves y determinar si castigan o no a Jorkaeff.

El Tribunal Disciplinario no se ha pronunciado ante el castigo que solicitó Liberia contra Jorkaeff Azofeifa. Saprissa presentó la defensa y el lateral jugó en la semifinal. (Jose Cordero/José Cordero)

Azofeifa está habilitado para jugar el miércoles porque no ha recibido sanción alguna. Recordemos que los gestos del lateral izquierdo no fueron reportados por el árbitro ni por el comisario del encuentro, por lo que Jorkaeff no recibió castigo.

El Disciplinario solicitó prueba testimonial, es decir, se llamará a testigos a declarar; todo esto el jueves, para luego resolver el caso.

El artículo 99 del Reglamento Disciplinario establece los derechos de las partes en un proceso de este tipo; por ejemplo, a ser oídas antes de que se dicte resolución (a diferencia de lo que ocurre con los castigos cuando hay tarjetas). Además, pueden defender sus intereses personalmente o por medio de un abogado.

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