Puro Deporte

¿Jorkaeff Azofeifa juega o no? Saprissa está en cuenta regresiva tras denuncia de Liberia

Los morados reciben el domingo a los pamperos en el partido de vuelta de la semifinal

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Por Milton Montenegro
La presencia de Jorkaeff Azofeifa en el partido del domingo contra Liberia todavía está en duda. Aquí, el día de la firma de su contrato.







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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