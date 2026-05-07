Saprissa se pronuncia tras decisión del Tribunal Disciplinario sobre Jorkaeff Azofeifa

Saprissa emitió un pronunciamiento sobre la situación de Jorkaeff Azofeifa.

El Deportivo Saprissa reaccionó rápidamente luego de que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol anunciara que el club tiene 48 horas para pronunciarse tras la denuncia contra Jorkaeff Azofeifa por la celebración en el partido ante Liberia.

Este es el pronunciamiento de los morados:

“El Deportivo Saprissa comunica que este miércoles recibió la notificación de la apertura de un procedimiento disciplinario promovido por el Municipal Liberia en contra de nuestro jugador Jorkaeff Azofeifa.

“Tras recibir dicha notificación, nuestra institución se apegará al debido proceso y atenderá el procedimiento correspondiente, en estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

“Asimismo, y en respeto a la confidencialidad del procedimiento, el club no se referirá al tema mientras el caso se encuentre en curso”, cierra la nota.

De esta forma, los morados dan a entender que sí utilizarán los recursos a su alcance para evitar una eventual sanción.

El club tiene 48 horas para responder, y a partir de ahí el Tribunal Disciplinario debe recabar las pruebas y valorar si es necesario citar testigos o alguna otra diligencia.

El próximo partido de Saprissa será el domingo en el duelo de vuelta ante Liberia, por lo que en primera instancia parece difícil que todo el proceso de investigación pudiera completarse antes de ese día.