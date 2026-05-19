Tribunal Disciplinario dicta los castigos que dejó la final entre Herediano y Saprissa

Herediano se coronó campeón nacional el 16 de mayo, al ganarle a Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado.

Herediano continúa festejando la obtención de su estrella 32 en el fútbol nacional, pero de ese partido en el que los florenses vencieron a Saprissa con goles de Keysher Fuller y Marcel Hernández, quedaba algo pendiente.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) sesionó este martes y dictó los castigos correspondientes al partido de vuelta de la final de segunda ronda entre florenses y morados.

Tras revisar los reportes de los comisarios, el nuevo campeón nacional tendrá que desembolsar ¢1.000.000. ¿Por qué?

Según detalla el comunicado que envió el Tribunal Disciplinario, al Team se le sancionó con ¢500.000, conformidad con el artículo 65 inciso 3), al ser la primera vez en la temporada que el club se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados, cuando el comisario de partido o la administración de Unafut así se lo solicitó.

Los otros ¢500.000 que Herediano debe cancelar fue un castigo que se dictó de conformidad con el artículo 55 inciso 2), inciso i), al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de cualquier artículo pirotécnico. Y eso no es todo, porque esta multa viene acompañada de una advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local.