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Tribunal Disciplinario dicta los castigos que dejó la final entre Herediano y Saprissa

El Torneo de Clausura 2026 no podía acabarse sin sanciones. Vea las decisiones tomadas por el Tribunal Disciplinario tras la final entre Herediano y Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Herediano se coronó campeón nacional el 16 de mayo, al ganarle a Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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