Tribunal Disciplinario dicta castigos por trifulca entre Cartaginés y Alajuelense

Diego Mesén salió expulsado en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. El defensor se perderá el inicio de las semifinales.

El Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol revisó los informes respectivos sobre la trifulca que se presentó en la zona de camerinos entre personeros de Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, el domingo pasado, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Basado en eso, se dictaron las sanciones correspondientes, como parecía inminente. En la notificación de los castigos de la fecha, difundidos por la oficina de comunicación la Fedefútbol, ahí se refleja qué fue lo reportado.

El comunicado indica que, posterior a la expulsión del jugador Diego Mesén, dentro de la zona mixta se identifica un altercado entre un funcionario del Club Sport Cartaginés y uno de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Del informe del comisario se desprende que el gerente deportivo, David Vargas Masís, del Club Sport Cartaginés, golpeó a un funcionario no identificado de Alajuelense en respuesta de un golpe proporcionado por éste.

”Esto provocó un altercado entre jugadores y administrativos de ambos equipos, en donde el comisario no pudo identificar con nombres y apellidos a los participantes en el conflicto”, se lee en el pronunciamiento.

A raíz de eso, el Tribunal Disciplinario señala que con ese reporte y videos aportados, se aplica el reglamento.

David Vargas Masís quedó suspendido cuatro partidos y debería pagar una multa de ¢500.000, de conformidad con el artículo 38 inciso 2), “al ser la primera vez en la temporada que golpea a una persona de las contenidas en el artículo 3″.

Ahí se destaca que no se logra identificar fehacientemente la identidad de las personas involucradas en la agresión, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 con respecto a autores no identificados y lo establecido en el artículo 38 inciso 2, se sanciona tanto al Club Sport Cartaginés como a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de ¢500.000.

Pero eso no fue todo, porque los rojinegros también deberán cancelar ¢375.000, al ser la segunda vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.

Mientras que Alexis Gamboa y Rashir Parkins no jugarán contra San Carlos, pues acumularon cinco tarjetas amarillas.

En el bando brumoso, el asistente técnico Omar Royero no podrá estar en el banquillo en el próximo encuentro y deberá pagar una multa de ¢100.000, al ser la primera vez que acumula dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

Mientras que Diego Mesén se perderá el inicio de las semifinales. El defensor fue castigado dos partidos por la entrada sobre Anthony Hernández. Además, deberá cancelar una multa de ¢250.000, al ser la primera vez que realiza una entrada con uso de fuerza excesiva.

