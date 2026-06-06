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Triatlón costarricense disputará Campeonato Nacional clasificatorio al Mundial

El Campeonato Nacional de Triatlón se efectuará el próximo 14 de junio en Quepos, Puntarenas

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Por Juan Diego Villarreal
Campeonato Nacional de Triatlón Quepos, Puntarenas Fecha 14 de junio 6 de junio del 2026 Cortesía: Feutri
El Campeonato Nacional de Triatlón se disputará en seis categorías, en Quepos, Puntarenas, el próximo 14 de junio. (Cortesía: Feutri/La Nación)







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Campeonato Nacional de TriatlónQuepos PuntarenasMundial de Pontevedra, España,
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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