Triatlón costarricense disputará Campeonato Nacional clasificatorio al Mundial

El Campeonato Nacional de Triatlón se disputará en seis categorías, en Quepos, Puntarenas, el próximo 14 de junio.

El cantón de Quepos, en Puntarenas, será el escenario del Campeonato Nacional de Triatlón, el evento más importante de la temporada organizado por la Federación Unida de Triatlón (Feutri), que se llevará a cabo el próximo 14 de junio.

Este campeonato marcará además el inicio de la acumulación de puntos para los diferentes rankings de la temporada, entre ellos el de Supercampeón, así como los novedosos rankings Juvenil y Universitario.

A partir de la competencia en Quepos comenzará el recorrido hacia las demás pruebas puntuables del año, las cuales definirán al cierre de la temporada a los supercampeones nacionales.

El evento también servirá como clasificatorio para el Campeonato Mundial de Pontevedra, España, que se realizará en setiembre. Las inscripciones permanecerán abiertas en feutri.org hasta el próximo 9 de junio.

La competencia reunirá a atletas de distintas generaciones, desde niños y niñas hasta adolescentes y adultos, consolidándose como una jornada deportiva integral, inclusiva y abierta a diferentes niveles de participación.

Durante el campeonato se disputarán los títulos nacionales en las categorías Benjamín, Alevín, Open en distancia Súper Sprint y Junior, así como en la categoría Élite, en distancia Standard, y en Grupos por Edad. Esto permitirá la participación de triatletas en formación, atletas recreativos y competidores de alto rendimiento.

La elección de Quepos como sede responde a las condiciones naturales y logísticas que ofrece la zona para el desarrollo de las tres disciplinas del triatlón: natación, ciclismo y atletismo. Además, el evento cuenta con el respaldo de patrocinadores, la Cámara de Comercio de Quepos y la Municipalidad de Quepos”, señaló Fabián Loaiza, gerente de la Federación Unida de Triatlón.

“Es el principal evento de la Federación, donde se coronarán los campeones nacionales en las diferentes categorías. Quepos ofrece excelentes condiciones para desarrollar la competencia en natación, ciclismo y atletismo. Nos espera una gran fiesta deportiva”, concluyó Loaiza.