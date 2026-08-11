Triatleta costarricense espera completar 226 kilómetros para llevar agua potable a comunidades indígenas

Bernal Fonseca espera concluir el Ironman de Leeds, Inglaterra, este 16 de agosto, y poder llevar agua potable a las comunidades indígenas de Costa Rica.

Para muchos, recorrer 226 kilómetros es solo un desafío físico. Sin embargo, para el triatleta costarricense Bernal Fonseca representa una oportunidad para movilizar a cientos de personas en favor de una causa concreta: mejorar el acceso al agua potable en comunidades indígenas de Buenos Aires de Puntarenas.

Durante su participación en el Ironman de Leeds, Inglaterra, el próximo 16 de agosto, Fonseca promoverá una campaña que convierte cada uno de los 226 kilómetros de la competencia en una donación de ₡10.000.

El recorrido incluye 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera, con cerca de 2.500 metros de desnivel acumulado y ascensos que alcanzan pendientes cercanas al 20%.

Los fondos recaudados se destinarán al programa Agua YA, de Fundación Cadena Costa Rica, para financiar la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, tanques de almacenamiento, tuberías y filtros que garanticen el suministro de agua segura para el consumo humano.

El compromiso social de Fonseca nació a partir de una experiencia profundamente personal. Mientras consolidaba su carrera como atleta de alto rendimiento, el fallecimiento de su madre, tras una lucha contra el cáncer, lo llevó a replantearse el propósito de sus desafíos deportivos.

Desde entonces, ha impulsado diversas iniciativas solidarias vinculadas con sus competencias, con el objetivo de convertir el deporte en una herramienta capaz de generar un impacto positivo en la vida de otras personas y comunidades, según informó la agencia CCK en un comunicado de prensa.

“Cada Ironman representa un enorme desafío deportivo, pero este año decidí que también debía representar una oportunidad para transformar vidas. Si cada kilómetro puede convertirse en una donación, entonces el verdadero logro no estará en cruzar la meta, sino en acercar el agua potable a quienes hoy no la tienen”, afirmó Fonseca.

El acceso limitado al agua potable sigue siendo una realidad para muchas familias de estas comunidades. Esta situación puede generar consecuencias como enfermedades gastrointestinales, problemas nutricionales y deshidratación, además de afectar la asistencia regular de niños y niñas a los centros educativos.

La campaña cuenta con el respaldo de Fundación Caricaco, organización que duplicará el 100% de los recursos recaudados, con el propósito de ampliar el alcance de los proyectos que se desarrollarán en las comunidades beneficiadas.

De esta forma, cada aporte realizado por la ciudadanía se convertirá automáticamente en un segundo aporte que fortalecerá las soluciones y el acceso al agua potable.

Las personas interesadas podrán apoyar mediante donaciones de ₡10.000 al SINPE 8383-1020 de Fundación Cadena Costa Rica, monto equivalente a uno de los 226 kilómetros de la competencia.