Puro Deporte

Triatleta costarricense espera completar 226 kilómetros para llevar agua potable a comunidades indígenas

El triatleta Bernal Fonseca competirá en el Ironman de Leeds, Inglaterra, con el fin de recaudar fondos para una noble causa

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Por Juan Diego Villarreal
Bernal Fonseca Triatleta Ironman de Leeds, Inglaterra Comunidades indígenas 10 de agosto del 2026 Fotografía: Agencia CCK
Bernal Fonseca espera concluir el Ironman de Leeds, Inglaterra, este 16 de agosto, y poder llevar agua potable a las comunidades indígenas de Costa Rica. (Fotografía: Agencia CCK/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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