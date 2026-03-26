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Treinta años después, el Comité Olímpico Internacional reintroduce el test de feminidad

La medida que excluye a atletas transgénero e intersexuales de los Juegos Olímpicos ya está causando polémica

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Por AFP
La boxeadora argelina Imane Khelif posa con su medalla de oro luego de ganar la categoría de 66 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024. El COI cerró la puerta a atletas transgénero e intersexuales.
La boxeadora argelina Imane Khelif posa con su medalla de oro luego de ganar la categoría de 66 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024. El COI cerró la puerta a atletas transgénero e intersexuales. (MAURO PIMENTEL/AFP)







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