Trasladan a futbolista al hospital por golpe en la cabeza en partido Costa Rica vs. Brasil

Paula Coto sufrió un golpe en la cabeza, en el partido entre la Selección Femenina de Costa Rica y Brasil.

Un gran susto se produjo en el partido donde Brasil le ganó 2-5 a la Selección Femenina de Costa Rica. Después de que dos jugadoras chocaron sus cabezas, la peor parte la llevó María Paula Coto.

El partido se detuvo varios minutos mientras ella recibía atención. La futbolista de la Tricolor salió inmovilizada de la cancha y fue trasladada al hospital.

Según dijo la directora técnica de la Sele Femenina, Lindsay Camila, en Columbia, ella preguntó porque está preocupada por la jugadora.

“No lo sé todavía, pero me dijeron que está consciente, que está con su familia y que está con nuestra fisio”, manifestó Lindsay Camila.