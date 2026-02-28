Puro Deporte

Trasladan a futbolista al hospital por golpe en la cabeza en partido Costa Rica vs. Brasil

La acción generó un gran susto en el Estadio Alejandro Morera Soto mientras se jugaba el partido entre Costa Rica y Brasil

Por Fanny Tayver Marín
Paula Coto sufrió un golpe en la cabeza, en el partido entre la Selección Femenina de Costa Rica y Brasil.
Paula Coto sufrió un golpe en la cabeza, en el partido entre la Selección Femenina de Costa Rica y Brasil. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







