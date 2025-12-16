Tras las críticas por los altos precios, la FIFA habilita entradas más accesibles para el Mundial 2026

FIFA habilitó boletos de $60 para seguidores de selecciones clasificadas al Mundial 2026, en medio de una demanda récord de 20 millones de solicitudes.

La FIFA confirmó la creación de una nueva categoría de boletos dirigida exclusivamente a los aficionados de las selecciones clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un precio único de $60 por entrada para cualquiera de los 104 partidos del torneo, incluida la final.

La medida se anunció tras registrarse 20 millones de solicitudes de boletos durante la fase inicial del proceso de selección aleatoria, lo que evidenció una demanda histórica para el Mundial que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

La nueva modalidad, denominada grada básica, se reservará únicamente para seguidores de las selecciones participantes. La FIFA delegó en las federaciones participantes la responsabilidad de definir los criterios de selección y el proceso de distribución, con el objetivo de priorizar a los aficionados más fieles de cada equipo nacional.

Según la organización, el 50% de los boletos asignados a las FMP corresponderá a las categorías más económicas. De ese total, un 40% será para entradas de grada asequible y un 10% para la nueva grada básica. El resto se distribuirá entre localidades de grada estándar y preferente.

La FIFA también informó que no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten boletos a través de su federación y cuya selección quede eliminada en la fase de grupos, siempre que sus solicitudes no sean aprobadas.

El interés por el torneo aumentó tras la publicación del calendario oficial, que detalla sedes y horarios de todos los encuentros. El proceso de selección aleatoria permanece abierto hasta el martes 13 de enero a las 11 a. m. hora del Este de Estados Unidos, equivalente a las 5 p. m. en Europa Central. La FIFA aclaró que el momento de inscripción dentro del plazo no influye en las probabilidades de selección.

En paralelo al anuncio, el grupo Football Supporters Europe (FSE) solicitó a la FIFA suspender la venta de entradas debido a lo que calificó como costos desproporcionados. Según esa organización, los ingresos proyectados por boletaje para el Mundial de 2026 serían casi cinco veces superiores a los de la edición de Catar 2022.

La FIFA recordó que, como organización sin fines de lucro, reinvierte los ingresos del Mundial en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro. Para el ciclo 2023–2026, la entidad prevé destinar el 90% de sus inversiones presupuestadas al crecimiento del deporte a nivel global.