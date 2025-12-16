Puro Deporte

Tras las críticas por los altos precios, la FIFA habilita entradas más accesibles para el Mundial 2026

Después de las molestias por el precio de las entradas y una demanda histórica, la FIFA anunció una nueva categoría de boletos para el Mundial 2026 que busca facilitar el acceso de los aficionados

Por Silvia Ureña Corrales
Este es trofeo de la Copa del Mundo, cuyo sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington.
FIFA habilitó boletos de $60 para seguidores de selecciones clasificadas al Mundial 2026, en medio de una demanda récord de 20 millones de solicitudes. (FABRICE COFFRINI/AFP)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

