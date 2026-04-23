Transformación en Saprissa: Tomás Rodríguez calla a sus críticos y revela la clave de su resurgir

Tomás Rodríguez volvió a sonreír. El delantero panameño de Saprissa se reencontró con el gol en un momento clave del torneo y no solo celebró su anotación, sino que dejó claro que su mejor versión aún está en construcción, impulsada por el trabajo, la confianza y una fortaleza mental que asegura haber desarrollado en medio de la presión.

“Uno desea dar la mejor versión de uno, se está en la pelea y esperemos en Dios que todo nos siga saliendo bien”, expresó el atacante morado, quien ha sido objeto de críticas en distintos tramos del campeonato.

Lejos de afectarlo negativamente, Rodríguez explicó que ese contexto le ha servido como motor.

“La parte mental es importante para un futbolista. Es normal en un equipo grande, con una afición que siempre apoya y alienta, que cuando las cosas no salen bien se reciban críticas, pero eso me ha fortalecido mucho”, afirmó.

El juego ante Cartaginés fue el punto de inflexión para que Tomás Rodríguez tomara confianza. pic.twitter.com/dtu5jXqr5z — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 23, 2026

El canalero aseguró que su gol es reflejo directo del trabajo silencioso que viene realizando en los entrenamientos, donde ha enfocado esfuerzos en mejorar su confianza y tranquilidad frente al marco.

“Enfrento lo que viene con mucho trabajo. Prepararme fuerte me va a generar confianza y, como ustedes lo vieron, traté de estar un poco más tranquilo y se me dio el gol. Estoy muy feliz por eso y trataré de seguir igual”, comentó.

A nivel colectivo, Rodríguez reconoció que Saprissa dejó escapar oportunidades importantes para adueñarse del liderato, pero destacó la reacción del grupo para mantenerse en la pelea alta de la tabla.

Tomás Rodríguez dice que se esfuerza en cada entrenamiento en busca de ver los frutos en los partidos. (Mayela Lopez/Mayela López)

“Nosotros dejamos escapar la posibilidad de estar en el primer lugar en muchos juegos. Ese era el objetivo, no se logró, pero el grupo tomó la opción de colocarnos en el segundo lugar. Ya estamos ahí, pero esto no está definido y el último partido será importante para nosotros”, advirtió.

El delantero también dejó entrever que su rendimiento en el club podría abrirle puertas a nivel internacional, específicamente con la selección de Panamá.

“La ilusión siempre estará presente. Seguiré trabajando y cada vez que me llene de confianza en cada encuentro, se va a notar en la cancha. Si hago cosas importantes en Saprissa, se me pueden dar opciones en la selección”, señaló.

Rodríguez valoró además el ambiente interno del equipo tibaseño, destacando la competencia en ataque como un factor que eleva el nivel individual.

“Desde el día uno que llegué he notado el gran grupo que se tiene, excelentes profesionales y muy buenos capitanes. La competencia en la delantera es muy importante y eso lo hace crecer como futbolista. Uno no puede aflojar y debe seguir haciendo las cosas bien”, concluyó.

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