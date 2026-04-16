Tomás Rodríguez tuvo su desquite como delantero del Saprissa y ya habla hasta de la Copa del Mundo con Panamá

Tomás Rodríguez, delantero de Saprissa, definió con calma, eludió con una finta al portero Johnny Álvarez y, de pierna izquierda, puso el 3 a 1 para los morados ante Sporting en la final del Torneo de Copa.

Seguidamente, Rodríguez no celebró con euforia, sino que se llenó de emoción y rompió en llanto, con una mano en su rostro, mientras sus compañeros lo abrazaban.

La diana de Tomás fue un desahogo, ya que el jugador, en la fecha anterior del campeonato nacional, falló un penal ante el Municipal Liberia.

“Sufrí mucho el domingo pasado. Nadie quiere fallar un penal con la camisa de Saprissa, y menos en la Cueva. Para mí, el día ante Sporting marca mi esfuerzo. Esta noche fue muy bonita y espero que esto sea el arranque”, afirmó a los medios en Liberia.

El atacante agregó:

“Para mí es importante marcar un gol y desarrollar confianza. Este plantel es muy humano; mis compañeros me levantaron contra Liberia y hoy estoy levantando un título”.

Tomás se encuentra en la pelea por un lugar en la Copa del Mundo 2026 con Panamá, por lo que la anotación le cae muy bien para llamar la atención de Thomas Christiansen, seleccionador panameño.

Sobre la lucha por ir al Mundial, Rodríguez señaló que es consciente de la presión por mostrarse para asistir a la cita del orbe.

“Tengo presión porque estoy encaminado a eso, quiero estar en la Selección. Debo seguir trabajando. Ahora viene el clásico y, por supuesto, me gustaría anotar. Espero que este gol me permita seguir marcando”, mencionó.

El número ‘9’ finalizó dando su criterio sobre la adaptación a Saprissa:

“El camerino de Saprissa es exigente. Esta es la primera vez que estoy en un equipo grande. Nosotros no queremos perder; siempre queremos todos los títulos”, concluyó.