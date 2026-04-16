Fútbol

Tomás Rodríguez tuvo su desquite como delantero del Saprissa y ya habla hasta de la Copa del Mundo con Panamá

El delantero Tomás Rodríguez resaltó la importancia de su gol con Saprissa en la final del Torneo de Copa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
15/04/2026, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano Briceño, final del torneo de copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Tomás Rodríguez fue felicitado por su compañero del Saprissa, Kendall Waston. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaTomás Rodríguez
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.