Sporting vs. Saprissa: la final se jugará con dos grandes sorpresas y en horario inusual

La última vez que Saprissa y Sporting se enfrentaron, los morados cayeron como locales 1-2 ante los de occidente.

Acabaron las especulaciones, no hay más allá: esta noche habrá campeón en el fútbol nacional. Sporting o Saprissa levantarán el trofeo; uno de los dos destronará a Alajuelense como campeón del Torneo de Copa. Los rojinegros ganaron los últimos dos certámenes, pero en esta edición quedaron fuera en cuartos de final ante Liberia, que no pasó de las semifinales frente a Saprissa.

El juego es entre el cuadro de Occidente y los morados, en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia. Y si usted se pregunta por qué en Liberia, si el conjunto pampero fue eliminado: desde que comenzó el torneo se decidió que el campeón se definiría en partido único y se escogió Liberia como sede de la final.

Contrario a lo que por lo general sucede en nuestro balompié, cuando la mayoría de los encuentros se juegan en la noche, a las 8 p.m., esta final inicia a las 7 p.m. y se podrá ver por la transmisión de FUTV.

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Sporting 🆚 Saprissa se enfrentan por el título del Torneo de Copa 🏆



📍 Estadio Edgardo Baltodano

⏰ 7:00 PM



¿Quién levantará la copa esta noche? 👀 pic.twitter.com/q0oJY7QTy5 — UNAFUT (@UnafutOficial) April 15, 2026

Una de las sorpresas de la final es que contará con un recurso que no se tuvo en los partidos anteriores, ni siquiera en las semifinales. El Torneo de Copa se jugó sin VAR. La Nación hizo la consulta y la respuesta de la Unafut es que la final sí tendrá VAR. La otra gran sorpresa es que el choque será dirigido por un árbitro mundialista: el juez designado por la FIFA para representar a Costa Rica en el Mundial 2026, Juan Gabriel Calderón, tendrá la responsabilidad de dirigir la final.

Penales Copiado!

Probablemente muchos se preguntarán qué pasa si esta noche el encuentro termina empatado. De inmediato se procederá a los lanzamientos desde el punto de penal. Además, en el Torneo de Copa los clubes deben completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no los cumplen, pierden los tres puntos.

💜 Hoy juega Saprissa



🕧 7 p.m. 📍Edgardo Baltodano ⚽️ vs Sporting

🏆 Final Torneo de Copa pic.twitter.com/9hqzMQ10h2 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 15, 2026

Saprissa y Sporting viajaron el martes a Liberia. Los de Occidente ya están en la Ciudad Blanca, y los morados durmieron en Cañas, desde donde, horas antes del juego, se trasladarán al Edgardo Baltodano.

Por el cetro Copiado!

Para ambos equipos es fundamental dejarse el título. Sporting llega a su primera final y busca su primer cetro en el fútbol de la máxima categoría, mientras que Saprissa tiene año y diez meses sin ganar nada. Lo hizo en mayo del 2024, cuando logró el cetro número 40 en su historia. En los banquillos, Hernán Medford ganó su último título en el Torneo de Verano 2017 con Herediano. Andrés Carevic conquistó el Torneo de Copa 2023 y lo hizo frente a Saprissa, cuando dirigía a Alajuelense.

El balance Copiado!

Otro punto que llama la atención es que Hernán Medford nunca le ha ganado un partido a Andrés Carevic. Se han enfrentado en nueve ocasiones y el balance es de cinco victorias para el argentino y cuatro empates. La última vez que se midieron, Sporting derrotó 1-2 de visita a los morados en La Cueva.