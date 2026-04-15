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Sporting vs. Saprissa: la final se jugará con dos grandes sorpresas y en horario inusual

Morados y albinegros definen al nuevo campeón en partido que se disputará en Liberia

Por Milton Montenegro
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Saprissa vs Sporting
La última vez que Saprissa y Sporting se enfrentaron, los morados cayeron como locales 1-2 ante los de occidente. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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