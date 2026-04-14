Puro Deporte

La poderosa razón por la que Saprissa y Hernán Medford le dan tanta importancia a la final de Copa

Los morados se miden a Sporting en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

En Saprissa el discurso es el mismo, ya sea que lo digan los jugadores, el técnico, José Francisco Porras o Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaTorneo de CopaLiberia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.