La poderosa razón por la que Saprissa y Hernán Medford le dan tanta importancia a la final de Copa

En Saprissa el discurso es el mismo, ya sea que lo digan los jugadores, el técnico, José Francisco Porras o Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados.

Saprissa todo lo que disputa lo quiere ganar, dicen los tibaseños, quienes han agregado que se toman la final del Torneo de Copa con mucha seriedad.

“Una copa es una copa”, dijo Medford en la conferencia de prensa previa a la disputa contra Sporting, el miércoles a las 7 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Medford y su escuadra le dan importancia a la Copa y una fuerte razón es que el club, y sobre todo el timonel, tiene un buen tiempo sin saborear un título.

Hace año y diez meses que Saprissa no es campeón: lo hizo en mayo del 2024, cuando logró el cetro 40 en su historia. En el caso de Hernán, ya son ocho años sin títulos.

El último título oficial ganado por Hernán Medford como director técnico fue el Torneo de Verano 2017 en Costa Rica, logrando el campeonato con el Club Sport Herediano tras vencer a Saprissa.

Y si nos vamos más atrás, ya ha pasado mucho tiempo desde que Medford ganó su última copa dirigiendo a los saprissistas.

Medford ganó su último cetro en primera división con Saprissa en la temporada 2005-2006, con aquel histórico equipo que logró meses antes el tercer lugar en el Mundial de Clubes de Japón. Fue hace dos décadas, el 23 de abril del 2006, cuando el Monstruo se impuso en la final a Alajuelense con un marcador global de 2 a 1. Esa fue la despedida de Hernán de la “S”, ya que después del Mundial de Alemania fue nombrado técnico de la Selección Nacional. Antes ya había logrado el campeonato de la campaña 2003-2004.

“Yo vengo a buscar el campeonato, pero el buscar es trabajar en eso y mentalizarse uno. En Saprissa siempre es obligación buscar el campeonato”, dijo Medford hace dos meses y 11 días, en su presentación como timonel del equipo morado.

“He tenido muchos triunfos, algunos fracasos, es normal en esto, y tengo en mi conciencia que donde he ido algo he dejado. He ido creciendo, madurando y aprendiendo más. He estado creciendo poco a poco y está bonito volver a demostrarlo”, resaltó Hernán durante su presentación.

“Yo vengo a buscar el campeonato", dijo Medford en su presentación como técnico del Deportivo Saprissa. Ahora se le presenta una gran oportunidad con el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bajo el mando de Hernán, los morados conquistaron títulos nacionales, la Copa UNCAF, la Liga de Campeones de Concacaf y firmaron la clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA 2005.

Hoy Medford desea otro título, Saprissa también, y lo inmediato es el Torneo de Copa.

“Es un torneo importante para nosotros y respeto mucho el criterio de los demás, de quienes no le den tanta validez. Es un torneo que les ha dado la oportunidad a algunos muchachos que tal vez no tenían rodaje, pero tuvieron la opción de participar y nosotros de jugar más partidos. Nos hubiera gustado en otras circunstancias, pero es lo que hay”, dijo Erick Lonis en Radio Columbia.

Lonis agregó que deben salir a ganar porque algunos dicen que el Torneo de Copa no es tan importante.

“Cada uno tiene su criterio y lo respeto, pero uno se da cuenta de la importancia para nosotros cuando pierde este tipo de torneos, porque todo el mundo se le viene encima porque no lo ganó. Entonces no es tan así que no es importante, todo el mundo sabe cuál es la expectativa nuestra y tenemos que salir a ganar en cuanto torneo participemos, con las condiciones y circunstancias que se hayan establecido”, resaltó Lonis.

Lonis lamentó la situación en desventaja en que se encuentran Saprissa y Sporting, como él la definió, debido a que, si en la final algún jugador recibe una tarjeta roja, cumple el castigo en el siguiente compromiso en el campeonato nacional, y los morados juegan el próximo domingo contra Alajuelense.

Erick Lonis aseguró que la final de Copa contra Sporting la van a jugar a muerte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esto debido a que ya no hay más partidos de Copa y, ante una expulsión, la sanción se cumple en el certamen local.

“Tal vez la llamada de atención para mejorarlo. Sé que están tratando de analizar y mejorar para próximos torneos. Rónald González tiene propuestas interesantes, a nosotros nos toca relacionarnos permanentemente con la Fedefútbol, pero lo que nos toca es ir a jugar la final y jugarla a muerte para ganarla”, expresó Erick Lonis.

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