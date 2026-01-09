Puro Deporte

Tragedia Querétaro-Atlas: Dirigente mexicano rompe el silencio y explica su versión tras fuerte castigo

Manuel Velarde, jerarca del Puntarenas FC, contó su versión tres años después de la sanción por el caso Querétaro-Atlas que conmocionó a México

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Manuel Velarde, presidente de Puntarenas FC
El presidente del Puntarenas FC, el mexicano Manuel Velarde, analizó lo sucedido hace tres años en el estadio La Corregidora de Querétaro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manuel VelardePuntarenas FCsanción de cinco añosPartido Querétaro vs. Atlas, marzo del 2022
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.