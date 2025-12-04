Puntarenas FC pasa oficialmente a manos mexicanas, ¿qué pasará con Héctor Trejos?

Los nuevos líderes del proyecto del Puntarenas FC posaron con la mascota del equipo en la presentación del nuevo proyecto .

Puntarenas FC dio a conocer este jueves por la tarde a sus nuevos dueños, encabezados por los mexicanos Manuel Velarde como presidente y Alejandro Canto como socio propietario.

Además, los porteños presentaron el nuevo organigrama administrativo con el cual harán frente a la próxima temporada, pues en la actual solo les resta un partido que ya no define nada.

En conferencia de prensa, los porteños anunciaron a sus nuevas figuras, entre las que destaca José Enrique Vaca como su nuevo director deportivo. Él es un reconocido exugador mexicano, quien además tiene amplia trayectoria como formador de talentos en un club de trascendencia internacional como el América, además de que trabajó en las selecciones menores de México.

“Intentamos formar personas por medio del balón. Ya no tendremos entrenadores, ahora tendremos formadores orgullosos de ser porteños”, sentenció Vaca.

Por su parte, la cabeza del proyecto, Manuel Velarde, mencionó la satisfacción que tiene de llegar a Costa Rica, además de que reveló -sin profundizar- que la negociación para obtener una opción de compra y venta sobre Puntarenas fue “muy buena”.

“Estamos muy agradecidos con la familia Medina (los últimos dueños), llegamos a un punto de negociación espectacular, la verdad es que proseguimos con la opción de compra y venta. Queremos generar fuentes de trabajo, turismo, estamos muy emocionados de aportar un granito de arena a la historia de este club. No es un proyecto de cero y vamos a adaptarnos, aprender de los porteños”, sentenció.

Velarde es expresidente ejecutivo del Atlante de México y también expresidente deportivo del Querétaro. Sobre el dirigente pesa una sanción de cinco años, pues en 2022 fue suspendido del fútbol mexicano, junto con los directivos Gabriel Solares, Adolfo Ríos y Greg Taylor, tras los actos de violencia ocurridos en el estadio La Corregidora el 5 de marzo de ese año, durante el partido Atlas–Querétaro que dejó más de 20 heridos.

Este castigo no le impidió invertir en Costa Rica y asumir el proyecto de Puntarenas.

El actual presidente del PFC, Héctor Trejos, pasará a ser vicepresidente institucional. El jerarca ha sido la cara más visible del club estos años y explicó que se siente muy conforme con la llegada de los nuevos inversionistas, ya que esto implicará desarrollo para el equipo.

“Tenemos meses de estar trabajando en esto. Los porteños pueden estar tranquilos, vamos a trabajar fuerte en el estadio, en muchos temas, la verdad muy felices de esto”, dijo.

El nuevo organigrama porteño tiene a Manuel Velarde como presidente, Alejandro Canto como vicepresidente financiero, Héctor Trejos como vicepresidente institucional, Juan Arrieta como vicepresidente de operaciones, José Vaca como director deportivo y Mario Carrillo como director de inteligencia deportiva.