Puntarenas confirma venta del club a inversionista suspendido en México

La dirigencia de Puntarenas confirmó la noticia que hace tres meses dio a conocer La Nación, el club está cerca de ser vendido a empresarios mexicanos.

En un comunicado, el cuadro porteño afirmó que: “La familia Medina, accionista y propietaria de Puntarenas FC Sociedad Anónima Deportiva (SAD), informa a la opinión pública que ha suscrito una opción de compraventa de la citada sociedad, con un grupo de inversionistas extranjeros de nacionalidad mexicana, representada por el señor Manuel Velarde”, señaló Puntarenas.

Manuel Velarde presidió a los Potros de Hierro del Atlante entre 2018 y 2020 y formó parte de la dirigencia de los Gallos Blancos de Querétaro entre 2020 y 2022.

En 2022, Velarde fue suspendido por cinco años del fútbol mexicano, junto con los directivos Gabriel Solares, Adolfo Ríos y Greg Taylor, tras los actos de violencia ocurridos en el estadio La Corregidora el 5 de marzo de ese año, durante el partido Atlas–Querétaro, que dejó más de 20 heridos.

El señor Manuel Velarde, inversionista mexicano suscribió un convenio de compraventa del Puntarenas FC. Fotos: prensa PFC. ( Fotos: prensa PFC./Fotos: prensa PFC.)

“Puntarenas FC da la bienvenida a Manuel Velarde, a su grupo de trabajo y al grupo de inversionistas que representa, quienes invierten en Puntarenas FC comprometiéndose con el desarrollo institucional y el crecimiento de la provincia.

“Su experiencia, liderazgo y enfoque estratégico representan el impulso para fortalecer la institución y continuar construyendo un club competitivo, respetando sus orígenes e identidad. Bienvenido, Manuel. Juntos caminaremos hacia un futuro sólido para Puntarenas FC”, escribió la institución en sus redes sociales.

Puntarenas destacó que en virtud de las buenas relaciones que existe con Manuel Velarde y su equipo de trabajo, integrado en la parte deportiva por José Enrique Vaca y Mario Carrillo Jr, se les otorgó la posibilidad de asumir la administración y gestión de la sociedad deportiva, a partir del primero de diciembre, en coordinación con la actual junta directiva del equipo.

“En aras de la transparencia y del estricto cumplimiento regulatorio, se comunicó previa y formalmente a la Federación Costarricense de Fútbol (Departamento Legal), así como al Comité de Licencias, la intención manifestada y detallada en la citada opción de compraventa. Esto con el fin de atender cualquier requerimiento federativo necesario y cumplir con los reglamentos nacionales, estatutarios y con los estándares de FIFA, sobre transparencia en la inversión y propiedad de clubes”, comentó Puntarenas en su comunicado.