Puntarenas FC es pretendido por empresarios mexicanos

El Puntarenas FC empató 0-0 con Alajuelense, el sábado anterior en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, Cortesía: Puntarenas FC

La dirigencia del Puntarenas FC negocia actualmente la venta del equipo con un grupo de inversionistas mexicanos, interesados en adquirir el club porteño. Este consorcio estaría encabezado por un expresidente del Atlante que también formó parte de los Gallos Blancos de Querétaro.

Una fuente cercana al conjunto porteño confirmó a La Nación que los inversionistas estuvieron este sábado en el estadio Ernesto Rohormoser de Pavas, donde observaron el partido entre Puntarenas FC y Alajuelense (0-0).

Los visitantes recorrieron además el cantón central de Puntarenas, el estadio Miguel Lito Pérez y el centro de entrenamiento del club en El Roble, instalaciones que también estarían interesados en adquirir.

Uno de los empresarios involucrados sería Manuel Velarde, quien presidió a los Potros de Hierro del Atlante entre 2018 y 2020 y formó parte de la dirigencia de los Gallos Blancos de Querétaro entre 2020 y 2022.

En 2022, Velarde fue suspendido por cinco años del fútbol mexicano, junto con los directivos Gabriel Solares, Adolfo Ríos y Greg Taylor, tras los actos de violencia ocurridos en el estadio La Corregidora el 5 de marzo de ese año, durante el partido Atlas–Querétaro, que dejó más de 20 heridos.

De acuerdo con la información obtenida, el grupo inversionista se reunió durante el fin de semana con el actual dueño del Puntarenas FC, Felipe Medina, y con el presidente Héctor Trejos. En el encuentro expusieron su propuesta y aseguraron que, pese a la sanción que pesa sobre Velarde en México, no tendrían impedimentos para formar parte del PFC, ya que esta solo aplica en territorio azteca.

La dirigencia porteña también habría realizado consultas previas al Comité de Licencias sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso, con el fin de cumplir todos los requisitos formales y presentar la información necesaria tanto del club como de los potenciales inversionistas y su situación administrativa.

Los empresarios mexicanos habrían regresado este domingo a su país y en los próximos días darían una respuesta a la dirigencia puntarenense.

Se llevaron además la información relacionada con el club y con la situación actual del estadio Miguel Lito Pérez, el cual no puede ser utilizado por el conjunto porteño en este momento.

En caso de concretarse la negociación, el principal objetivo sería habilitar dicho inmueble para los partidos de la Primera División. Para ello, sería necesario negociar con la Municipalidad de Puntarenas a fin de invertir en el estadio y ponerlo a disposición del equipo en la máxima categoría.