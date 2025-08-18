Fútbol

Puntarenas FC es pretendido por empresarios mexicanos

Los empresarios mexicanos estuvieron observando el partido entre el Puntarenas FC y Alajuelense, en el estadio Ernesto Rohrmoser

Por Juan Diego Villarreal
Puntarenas FC Torneo Apertura 2025 Alajuelense Cortesía: Puntarenas FC
El Puntarenas FC empató 0-0 con Alajuelense, el sábado anterior en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, Cortesía: Puntarenas FC (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

