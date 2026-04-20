Trabajador accidentado en el estadio Eladio Rosabal Cordero: Herediano da un nuevo reporte médico

El trabajador accidentado en el estadio Eladio Rosabal visitó a sus compañeros en la construcción y conversó con Jafet Soto, presidente del Herediano.

El Club Sport Herediano, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer un nuevo parte médico del trabajador que sufrió un accidente laboral durante la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

En la misiva, el conjunto florense indicó que el obrero —cuyo nombre no fue revelado en el boletín— presenta una evolución favorable en su proceso de recuperación.

El accidente tuvo lugar el pasado lunes 6 de abril, cuando el trabajador fue prensado por una viga metálica mientras era manipulada por una grúa. Posteriormente, fue trasladado en condición estable al Hospital San Vicente de Paul, donde recibió atención médica.

“Nos complace y nos llena de alegría informar que el trabajador afectado por el accidente ocurrido durante los trabajos finales de construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, este lunes 20 de abril, recibió el alta médica y continuará su recuperación en su hogar, acompañado por su familia”, señaló el Herediano.

En el mismo comunicado se agrega: “Asimismo, visitó las oficinas del Club Sport Herediano y el proyecto de construcción del nuevo estadio, donde fue recibido por Jafet Soto, así como por sus compañeros y personeros del proyecto, quienes pudieron expresarle personalmente su cercanía, respaldo y solidaridad en este momento”.

El club reiteró que el bienestar de sus trabajadores es una prioridad permanente, por lo que mantendrá el acompañamiento necesario y continuará atento a su evolución.

“Nos alegra profundamente saber que ya se encuentra en casa, junto a su familia. Le reiteramos todo nuestro apoyo y seguiremos pendientes de su bienestar”, concluye el comunicado.