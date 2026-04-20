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Trabajador accidentado en el estadio Eladio Rosabal Cordero: Herediano da un nuevo reporte médico

El accidente del trabajador en el estadio Eladio Rosabal Cordero ocurrió el pasado 6 de abril

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Por Juan Diego Villarreal
Trabajador accidentado en el estadio Eladio Rosabal 6 de abril del 2026 Jafet Soto Trabajador accidentado 20 de abril Cortesía: Herediano
El trabajador accidentado en el estadio Eladio Rosabal visitó a sus compañeros en la construcción y conversó con Jafet Soto, presidente del Herediano. (Cortesía: Herediano/Cortesía: Herediano)







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Trabajador accidentado en la construcción del estadio Rosabal CorderoJafet SotoObrero accidentado
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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