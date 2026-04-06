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Herediano se pronuncia tras accidente en el nuevo estadio Eladio Rosabal y da a conocer cómo está el trabajador

El accidente sucedió este lunes, mientras la persona laboraba en la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero

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Por Juan Diego Villarreal
Estadio Rosabal Cordero.
La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, se encuentra en su etapa final, y se espera que pueda inaugurarse en agosto próximo. (Marvin Caravaca)







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Estadio Eladio Rosabal CorderoClub Sport HeredianoAccidente laboral en el estadio Eladio Rosabal Cordero
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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