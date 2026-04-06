Herediano se pronuncia tras accidente en el nuevo estadio Eladio Rosabal y da a conocer cómo está el trabajador

La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, se encuentra en su etapa final, y se espera que pueda inaugurarse en agosto próximo.

El Club Sport Herediano, mediante un comunicado de prensa, indicó los detalles sobre la salud del obrero que se accidentó este lunes 6 de abril, mientras trabajaba en las obras del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

El trabajador fue prensado por una viga metálica, que en ese momento era manipulada por una grúa.

“En el marco de los trabajos finales de construcción del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, este lunes se presentó un lamentable accidente con uno de los trabajadores del proyecto”, se informó en el boletín.

En el mismo se agregó: “De forma inmediata, se activó el protocolo de crisis y emergencias establecido para este tipo de situaciones, lo que permitió atender el caso con la rigurosidad y celeridad requeridas”.

Incluso, luego de darse la alerta, se contactó al presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, quien estuvo al tanto de todo lo sucedido y de la salud del obrero.

Asimismo, el club destacó que: “Tras la coordinación con el Sistema de Emergencias 911, se hicieron presentes unidades del Cuerpo de Bomberos y, posteriormente, una ambulancia especializada que trasladó al trabajador, a las 2:10 p. m., al centro médico correspondiente (Hospital San Vicente de Paul)”.

En la institución rojiamarilla se recalcó que el trabajador fue trasladado consciente y en condición estable, y que su familia fue contactada de manera oportuna, ya que para el club lo más importante es, ante todo, la salud y el bienestar de sus colaboradores.

“En este momento, el trabajador se encuentra en manos de los servicios médicos. Expresamos nuestro deseo de una pronta y satisfactoria recuperación”, finalizó el comunicado.

Herediano planea completar las obras del nuevo estadio durante este semestre y mudarse a su nueva casa a partir del inicio del próximo torneo.