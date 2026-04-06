Puro Deporte

Trabajador que sufrió accidente en construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal fue trasladado al hospital

Jafet Soto, presidente del Herediano, fue informado del accidente laboral en la construcción del Estadio Eladio Rosabal Cordero

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Por Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Avances en la obra 25 de setiembre del 2025 Cortesía: Herediano
El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero pretende ser inaugurado para el arranque del Torneo Apertura 2026, en agosto. (La Nación/Cortesía: Herediano)







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Estadio Eladio Rosaval CorderoJafet SotoObrero sufre accidente en el estadio Eladio Rosabal Cordero
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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