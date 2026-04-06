Trabajador que sufrió accidente en construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal fue trasladado al hospital

El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero pretende ser inaugurado para el arranque del Torneo Apertura 2026, en agosto.

Un obrero que labora en la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero sufrió este lunes un accidente mientras manipulaba una viga metálica en la obra por lo que debió ser trasladado al hospital.

El incidente fue atendido a la 1:55 p. m. por la unidad del Cuerpo de Bomberos M-47, de Heredia según se informó.

Innediatamente el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina fue informado de lo sucedido en el inmueble.

Fuentes cercanas al cuadro florense confirmaron que uno de los obreros sufrió un accidente laboral, al quedar prensado por una de las vigas metálicas que manipulaba, por lo que de inmediato se activó el protocolo de seguridad y fue atendido de inmediato en el lugar.

El empleado fue trasladado consciente al Hospital San Vicente de Paul de Heredia, por la Cruz Roja Costarricense.