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¿Trabaja o está fuera de casa? Estas son las aplicaciones para ver el Mundial 2026 en la computadora o el celular

La Copa del Mundo 2026 estará al alcance de los aficionados a través de diversas plataformas

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Por Juan Diego Villarreal
06 June 2026, USA, Chicago: Soccer, men, national team, preparation for the 2026 World Cup, international match, USA - Germany at Soldier Field. Germany's players celebrate after the 0:1 goal by Kai Havertz (2nd from left). Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)
La Selección de Alemania es cuatro veces campeona del mundo; aquí celebran un gol contra Estados Unidos antes del Mundial 2026. (FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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