¿Trabaja o está fuera de casa? Estas son las aplicaciones para ver el Mundial 2026 en la computadora o el celular

La Selección de Alemania es cuatro veces campeona del mundo; aquí celebran un gol contra Estados Unidos antes del Mundial 2026.

Si usted estará trabajando o fuera de su casa pero no quiere perderse los partidos del Mundial 2026, aquí le contamos cuáles aplicaciones tiene a su alcance para seguir los 104 encuentros de la cita mundialista que arranca este jueves 11 de junio.

Lo primero que debe saber es que Fox no cuenta con una aplicación propia. Por ello, una de las opciones es adquirir TDMAX, plataforma en la que se puede observar toda la programación de Fox y, por supuesto, los 104 partidos del Mundial sin mayor inconveniente.

Además de Fox, ahí también podrá escoger la señal de Canal 7 en los 32 encuentros que transmitirá esa televisora.

Otra alternativa para disfrutar de los encuentros de la Copa del Mundo es ser cliente de Claro, ya sea en modalidad de telefonía postpago o prepago. Estos usuarios podrán ver los 104 partidos a través de la aplicación Claro Video en sus teléfonos celulares, siguiendo la señal de Fox Latinoamérica, cuya sede se encuentra en México.

En estas opciones anteriores, la persona ni siquiera necesita tener un televisor o estar en una compañía de cable, solo suscribirse a TDMAX o ser cliente de Claro.

Por otra parte, cableras como Teki, Metrocom, Coopelesca y Telecable ponen a disposición de sus suscriptores plataformas de streaming que permiten observar los partidos del Mundial por la señal de Fox+, ya sea en computadoras, teléfonos celulares o tabletas.

Por ejemplo, los usuarios de Coopelesca pueden acceder al sitio web NetPlus para seguir los encuentros. De igual manera, los clientes de Metrocom cuentan con CCVeo; los de Telecable, con T-Play; y los de Teki, con Teki TV.

Cabe recordar que, en todos estos casos, es necesario ser suscriptor de la respectiva cablera para poder utilizar las plataformas. Ante cualquier duda, lo más recomendable es contactar directamente al proveedor de servicio para conocer el funcionamiento y las condiciones de acceso a cada aplicación.