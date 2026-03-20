Puro Deporte

Torneo de golf busca recaudar fondos para apoyar a jóvenes en riesgo social

Su objetivo es recaudar fondos para fortalecer programas educativos en beneficio de niños, niñas y jóvenes en condición de riesgo social

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Por Isaac Vega
FundaVida cumple 30 años de ayudar a jóvenes a mejorar su calidad de vida.
FundaVida cumple 30 años de ayudar a jóvenes a mejorar su calidad de vida. (Cortesía/FundaVida)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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