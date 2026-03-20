Torneo de golf busca recaudar fondos para apoyar a jóvenes en riesgo social

FundaVida cumple 30 años de ayudar a jóvenes a mejorar su calidad de vida.

Un torneo de golf se realiza en el Costa Rica Country Club este 20 de marzo con la participación de jugadores invitados. La actividad cuenta con el respaldo de empresas patrocinadoras y funciona como uno de los principales mecanismos de recaudación de fondos de la organización.

La meta para este año es alcanzar los $50.000, recursos que permitirán sostener los programas y ampliar la cobertura.

La organización FundaVida desarrolla programas en zonas como 25 de Julio, Concepción de Alajuelita y Linda Vista de Patarrá. Con su enfoque, combina educación formal con formación tecnológica y acompañamiento personal.

Según explicó su fundador, Chris Dearnley, la fundación ofrece clases de inglés, computación, robótica y programación, además de tutorías para evitar la deserción escolar. También impulsa espacios nocturnos enfocados en liderazgo y desarrollo de habilidades.

Actualmente, la fundación atiende a más de 400 menores, aunque aún hay 50 que requieren patrocinio.

El modelo de financiamiento se basa en aportes privados. Con una contribución mensual de $60, una persona puede cubrir la participación de un niño en los programas.

Uno de los programas más recientes es “STEM Girls”, dirigido a niñas entre los 9 y 13 años. En este espacio, las participantes diseñan proyectos que luego producen con impresoras 3D, lo que las introduce al aprendizaje de programación.

Dearnley afirmó que el impacto del proyecto se refleja en historias concretas, recordó el caso de un joven que llegó al centro siendo niño y años después logró aplicar a una maestría en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Según sus palabras, “iban a matar a su familia”.

El fundador también advirtió sobre el contexto en el que trabajan. Señaló que, en algunas de estas comunidades, cerca del 90% de los jóvenes no concluye la educación secundaria, lo que incrementa su exposición a la violencia y otras problemáticas sociales.

Ante este escenario, la organización apuesta por la educación como una herramienta para cambiar el rumbo de vida de los menores y generar oportunidades a largo plazo.

“Obviamente, no todo el mundo es golfista, pero sí puede ayudar, sí pueden hacer una diferencia y ese concepto de patrocinar a un niño, entre más personas se involucran, más diferencia podemos hacer. Porque la verdad, la diferencia se hace juntos”, concluyó Dearnley.