Torneo Clausura 2026: Tribunal Disciplinario impone estos castigos tras la jornada 11

Un día antes de que comience la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026 —cuya tabla de posiciones encontrará aquí—, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones que impuso tras la última fecha que se disputó.
A continuación podrá leer la lista de castigos y corroborar si su club recibió alguna sanción o si salió bien librado esta vez:
- Club Sport Cartaginés
Sancionar al jugador Ricardo Márquez con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que utiliza recursos prohibidos de cualquier forma para evitar un gol.
- Puntarenas FC
Sancionar al jugador Hiram Muñoz con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que utiliza recursos prohibidos de cualquier forma para evitar un gol.
- Club Sport Herediano
Sancionar al preparador de porteros Miguel Segura Vargas con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral.
Sancionar al club con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
- Deportivo Saprissa
Sancionar al equipo con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
- Municipal Liberia
Sancionar al equipo con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
- Guadalupe FC
Sancionar al equipo con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).