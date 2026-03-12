Puro Deporte

Torneo Clausura 2026: Tribunal Disciplinario impone estos castigos tras la jornada 11

Seis clubes se encuentran en la lista de sanciones tras la jornada 11 del Torneo de Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones que dejó la fecha 11 del Torneo de Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SancionesTribunal DisciplinarioTorneo Clausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.