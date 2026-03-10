Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 11

Se completó la jornada 11 en el Torneo de Clausura 2026 y los resultados que se dieron tienen efectos visibles tanto en la parte alta como en la lucha por el no descenso, que abajo ya muestra tintes prácticamente de sentencia para Guadalupe.
Herediano se mantiene como líder, pero al caer en Tibás, Saprissa se le acercó y la diferencia entre ellos es de un punto.
Cartaginés sigue de lleno en la pelea y San Carlos siente encima la presión de la Liga, que al ganarle a los Toros del Norte ya recortó distancias y se encuentra a dos puntos de la zona de clasificación.
Resultados de la jornada
La tabla del Torneo de Clausura 2026
La tabla acumulada de la temporada 2025-2026
Goleadores del Clausura 2026
Próxima fecha: habrá partidos viernes, sábado y domingo
|Día
|Partido
|Hora
|Canal
|Viernes 13 de marzo
|Alajuelense vs. Pérez Zeledón
|8 p. m.
|FUTV
|Sábado 14 de marzo
|Sporting vs. San Carlos
|6 p. m.
|Tigo Sports
|Sábado 14 de marzo
|Herediano vs. Liberia
|8 p. m.
|FUTV
|Domingo 15 de marzo
|Cartaginés vs. Saprissa
|11 a. m.
|FUTV
|Domingo 15 de marzo
|Guadalupe vs. Puntarenas FC
|3 p. m.
|FUTV