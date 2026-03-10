Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 11

Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Sporting consiguieron triunfos valiosos en la jornada 11 del Torneo de Clausura 2026.

Se completó la jornada 11 en el Torneo de Clausura 2026 y los resultados que se dieron tienen efectos visibles tanto en la parte alta como en la lucha por el no descenso, que abajo ya muestra tintes prácticamente de sentencia para Guadalupe.

Herediano se mantiene como líder, pero al caer en Tibás, Saprissa se le acercó y la diferencia entre ellos es de un punto.

Cartaginés sigue de lleno en la pelea y San Carlos siente encima la presión de la Liga, que al ganarle a los Toros del Norte ya recortó distancias y se encuentra a dos puntos de la zona de clasificación.

Resultados de la jornada

Estos son los resultados que se dieron en la jornada 11 del Torneo de Clausura 2026. (Prensa Unafut/Unafut)

La tabla del Torneo de Clausura 2026

Así se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026 luego de once jornadas disputadas. (Unafut/Unafut)

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026

Así se encuentra la tabla acumulada de la temporada 2025-2026, luego de once fechas disputadas. (Unafut/Unafut)

Goleadores del Clausura 2026

La lista de goleadores muestra un empate entre Ronaldo Cisneros, Marcel Hernández, Fernando Lesme y Brian Martínez. (Unafut/Unafut)

Próxima fecha: habrá partidos viernes, sábado y domingo