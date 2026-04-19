‘Tomen, tomen’, gritó Jorkaeff Azofeifa con el gol de Kendall Waston

El Deportivo Saprissa abrió el marcador en Alajuela, Kendall Waston se sumó al ataque y silenció el Morera Soto.

Waston se levantó en el área, tras el cobro de tiro de esquina de Jefferson Brenes, y martilló en gran forma para dejar el balón en el fondo del marco defendido por Washington Ortega, arquero de Alajuelense.

Fue al minuto 28 cuando Waston silenció el estadio rojinegro y se escuchó: “Tomen, tomen”, era Jorkaeff Azofeifa, quien festejaba el tanto de su compañero.

⏰ 28' Gol de Kendall Waston para poner el primero del gran clásico nacional. pic.twitter.com/A5n1E7Qh8X — FUTV (@FUTVCR) April 19, 2026

Jorkaeff no pudo jugar el encuentro porque acumuló cinco tarjetas amarillas y debe cumplir con un partido de sanción.

Junto al resto de futbolistas morados que no fueron tomados en cuenta para el compromiso, Jorkaeff se ubicó en un sector de la gradería al lado de la prensa y desde ahí gritó el “Tomen, tomen”.

Azofeifa gritaba y Kendall daba unos pasitos dentro del área para saborear la anotación.